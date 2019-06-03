Прийшов червень, а це означає, що E3 2019 вже зовсім близько. Скоро ми дізнаємося про відеоігри, які з’являться на прилавках в найближчі роки, але не варто забувати і про проекти, які вийдуть у червні.

Факти ICTV зібрали п’ять найцікавіших відеоігор червня 2019 року.

Варто сказати, що цього місяця також вийде відеогра The Sinking City від українських розробників, яка, хоч і не потрапила в нашу п’ятірку, все ж гідна вашої уваги.

Bloodstained: Ritual of the Night

Дуже довго фанати жанру Metroidvania чекали нову відеогру від продюсера серії Castlevania Коджи Ігараші і ось, через чотири роки після успішної кампанії на Kickstarter, гравці побачать спадкоємця легендарної відеогри.

У Bloodstained: Ritual of the Night в основі оповіді замість вампірів стануть алхіміки. Гравці візьмуть під контроль дівчину на ім’я Міріам, яка стала піддослідним кроликом для алхіміків, але отримала можливість використовувати демонічні здібності.

Тепер їй доведеться виступити проти гільдії алхіміків і запобігти вторгненню демонів у світ.

Геймплей залишається вірним традиціям жанру і нагадує серію Castlevania після Symphony of the Night. Вам доведеться досліджувати величезний замок, знищувати демонів, отримувати їх сили, боротися з численними босами, що дасть можливість потрапити в раніше недоступні локації.

Bloodstained: Ritual of the Night прекрасно підійде і якщо ви тільки хочете познайомитися з жанром Metroidvania, і якщо ви вже є фанатом таких ігор, як Castlevania, Metroid, Hollow Knight, Guacamelee тощо.

Дата виходу: 18 червня

Платформи: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Останнім часом стало модним повертати до життя старі відеоігри, надаючи їм абсолютно нові фарби. Після Crash Bandicoot N’sane Trilogy і Spyro Reignited Trilogy гравці побачать Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Відеогра міститиме контент не тільки оригінального Crash Team Racing, але і додасть нові речі з Crash Nitro Kart і Crash Tag Team Racing. Також нас чекають повністю перероблені моделі оточення і персонажів, як це було в інших подібних римейках.

Додадуть у відеогру і речі, яких не було в оригінальній частині. Наприклад, з’явиться в Crash Team Racing Nitro-Fueled мережева гра, а також оновлений режим Пригод.

Варто зауважити, що режим Пригод буде доступний в Класичному і Нітро варіантах. У першому буде той контент, як в оригінальній відеогрі, а Нітро режим надасть можливість міняти персонажів і гоночні карти, додасть речі з інших частин і дозволить обирати складність гри.

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Не варто чекати від Crash Team Racing Nitro-Fueled реалістичного управління картами або чогось в такому дусі. Він більше нагадує серію Mario Kart, проте має низку своїх механік, які виділяють його на загальному тлі.

Якщо ви давно хотіли пограти в хорошу аркадну гонку, яка підійде як для серйозних змагань у мережі, так і для посиденьок з друзями, то Crash Team Racing Nitro-Fueled – ідеальний варіант, особливо якщо ви вже втомилися від Mario Kart.

Дата виходу: 21 червня

Платформи: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Samurai Shodown

Жанр Fighting розцвів на восьмому поколінні ігрових консолей, завдяки чому ми побачили повернення таких хітів, як Dead or Alive, King of Fighters і Soul Calibur. Цього місяця до них приєднається ще одна класична серія під назвою Samurai Shodown.

Виглядає дванадцята частина серії дійсно чудово. Таке відчуття, що намальовані акварельними фарбами персонажі зійшли з полотен і готові зіткнутися в поєдинку на смерть.

На відміну від багатьох представників жанру, Samurai Shodown сконцентрований не так на складних комбо, а на вмінні “читати” і “відкривати” свого опонента.

Іноді буде достатньо одного точного удару мечем для того, щоб змінити хід бою, тому відеогра прекрасно підійде тим, хто тільки починає знайомство з жанром.

В Samurai Shodown нас очікують 16 унікальних персонажів і звичні режими, серед яких історія і мережева гра. Класичний Fighting повертається за запитами фанатів, але от чи надовго?

Дата виходу: 25 червня

Платформи: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Super Mario Maker 2

Якщо ви скучили за платформингом, то саме час звернути увагу на Super Mario Maker 2, який вийде наприкінці місяця.

Головна принадність попередника – можливість створювати власні рівні – залишиться і навіть трохи “виросте”. Як і раніше, гравці зможуть створювати свої рівні для Маріо, використовуючи різні інструменти з відеоігор серії Super Mario.

Цього разу у список додадуть Super Mario 3D World зі своїми унікальними речами, яких не було в інших частинах серії.

З’являться у Super Mario Maker 2 і різні кооперативні режими, серед яких змагання з іншими гравцями і можливість разом створювати рівні.

Для любителів одиночної гри тут є і Сюжетний режим, який складається зі 100 рівнів і розповість про те, як Маріо допомагає перебудувати замок принцеси Піч.

Дата виходу: 28 червня

Платформи: Nintendo Switch

Judgment

Останнім, але не менш цікавим, в нашому списку є новий проект від Ryu Ga Gotoku Studio, яка відома серією Yakuza. І Judgment збереже багато деталей, які так полюбилися фанатам цієї Action-adventure.

Гравці візьмуть на себе роль приватного детектива Такаюкі Ягамі, який розслідує серійні вбивства в Камурочо. Розробники намагаються тримати подробиці сюжету в таємниці, адже він завжди відігравав велику роль у серії Yakuza.

У Judgment ця традиція збережеться, тому від відеоігри можна чекати цікавої кримінальної історії про війну мафіозних кланів.

Геймплей не перетерпів багатьох змін, і всі знайомі з Yakuza зможуть швидко освоїти його основи. Відомо, що для битв у гравця буде два стилі – Тигра і Журавля. Перший дозволяє ефективно боротися з великою кількістю ворогів, а другий – швидко розправлятися з групою супротивників.

Не приберуть з Judgment і Heat дії, які дозволяють швидко і стильно розправлятися з бандитами, якщо дотриматися певних умов.

Але не обійдеться і без нововведень. Крім битв, гравцеві потрібно стати приватним детективом і розслідувати справи. Доведеться не тільки збирати докази, але й переслідувати підозрюваних, робити компрометуючі фотографії, маскуватися і багато іншого.

Якщо Мафія для вас вже не та, а цікавих кримінальних відеоігор вам не вистачає, то Judgment прекрасно підійде для того, щоб скоротати кілька вечорів.

Дата виходу: 25 червня

Платформи: PlayStation 4

До слова, Sony опублікувала новий трейлер і дату виходу Death Stranding, який стане ексклюзивом на PlayStation 4.

Фото: 505 Games, Crash Bandicoot, SNK, Nintendo, SEGA

Відео: 505 Games, PlayStation Europe, PlayStation, Nintendo,