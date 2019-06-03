Марсохід Curiosity знайшов на Червоній планеті відкладення марсіанської глини, що свідчить про існування води на Марсі.

На Марсі на схилах гори Шарп вдалося знайти найбільші відкладення глини, що було одним із головним завдань космічного апарата Curiosity.

Марсохід Curiosity підтвердив наявність глинистих мінералів у двох зразках з кратера Гейла.

Глина підтверджує, що в минулому у кратері містилася значна кількість води і цілком можливо, що скелі у регіоні сформувалися з шарів осадових відкладень і бруду озер.

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Поклади глини фіксували і в інших областях Червоної планети, проте у нових зразках міститься найбільша кількість глинястих матеріалів.

Член команди Curiosity Скотт Гузевич розповів, що саме поклади глини стали однією з причин, через яку для дослідження обрали кратер Гейла.

До слова, китайський космічний апарат виявив на зворотному боці Місяця два типи порід мантії супутника.

Джерело: Science Alert