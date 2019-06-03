День ангела Олени святкують 3 червня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами Олени для друзів і родичів.

3 червня День ангела Олени, тому ми зібрали найкращі привітання.

Олена – давньогрецьке ім’я, що означає факел, тому жінки з цим ім’ям вважаються обраними і світлими. У грецькій міфології – це найвродливіша з жінок.

Привітання з Днем Олени

Сьогодні настали іменини

У Олени, найкращої людни!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

* * *

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Олена, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

* * *

Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!

* * *

Сьогодні в ивій День Ангела, ми хочемо побажати:

Щоб у житті Твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовільня усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

* * *

Сьогодні Оленка для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

* * *

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

* * *

Свят у світі є багато.

Лиш в Олени нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

* * *

Олена! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.