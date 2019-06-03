День ангела Олени святкують 3 червня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами Олени для друзів і родичів.
3 червня День ангела Олени, тому ми зібрали найкращі привітання.
Олена – давньогрецьке ім’я, що означає факел, тому жінки з цим ім’ям вважаються обраними і світлими. У грецькій міфології – це найвродливіша з жінок.
Привітання з Днем Олени
Сьогодні настали іменини
У Олени, найкращої людни!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
* * *
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олена, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
* * *
Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!
* * *
Сьогодні в ивій День Ангела, ми хочемо побажати:
Щоб у житті Твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовільня усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.
* * *
Сьогодні Оленка для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
* * *
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
* * *
Свят у світі є багато.
Лиш в Олени нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
* * *
Олена! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.