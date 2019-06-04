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Apple представила операційну систему для планшетів iPad

Компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.

iPad Pro

Компанія Apple представила операційну систему для планшетів власного виробництва під назвою iPadOS.

Нова операційна система спростить мультизадачність системи і дозволить відкривати вікна поверх додатків або ж два вікна однієї програми.

З’явиться підтримка нових жестів. Наприклад, трьома пальцями можна буде копіювати і вставляти текст або скасовувати дії.

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Крім того, до iPad можна буде підключати карти пам’яті, флешки і пристрої з файлами.

Нова операційна система стане доступна на планшетах:

  • iPad 5 і 6 поколінь;
  • iPad mini 4 і 5 поколінь;
  • iPad Air 2 і 3 поколінь;
  • iPad Pro 9.7;
  • iPad Pro 10.5;
  • iPad Pro 11;
  • iPad Pro 12.9.

До слова, компанія Apple зареєструвала 11 нових моделей смартфонів.

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