Компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.
Компанія Apple представила операційну систему для планшетів власного виробництва під назвою iPadOS.
Нова операційна система спростить мультизадачність системи і дозволить відкривати вікна поверх додатків або ж два вікна однієї програми.
З’явиться підтримка нових жестів. Наприклад, трьома пальцями можна буде копіювати і вставляти текст або скасовувати дії.
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Крім того, до iPad можна буде підключати карти пам’яті, флешки і пристрої з файлами.
Нова операційна система стане доступна на планшетах:
- iPad 5 і 6 поколінь;
- iPad mini 4 і 5 поколінь;
- iPad Air 2 і 3 поколінь;
- iPad Pro 9.7;
- iPad Pro 10.5;
- iPad Pro 11;
- iPad Pro 12.9.
До слова, компанія Apple зареєструвала 11 нових моделей смартфонів.