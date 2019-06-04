Компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.

Компанія Apple представила операційну систему для планшетів власного виробництва під назвою iPadOS.

Нова операційна система спростить мультизадачність системи і дозволить відкривати вікна поверх додатків або ж два вікна однієї програми.

З’явиться підтримка нових жестів. Наприклад, трьома пальцями можна буде копіювати і вставляти текст або скасовувати дії.

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Крім того, до iPad можна буде підключати карти пам’яті, флешки і пристрої з файлами.

Нова операційна система стане доступна на планшетах:

iPad 5 і 6 поколінь;

iPad mini 4 і 5 поколінь;

iPad Air 2 і 3 поколінь;

iPad Pro 9.7;

iPad Pro 10.5;

iPad Pro 11;

iPad Pro 12.9.

До слова, компанія Apple зареєструвала 11 нових моделей смартфонів.