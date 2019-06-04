Сухофрукти можуть бути не тільки не корисними, а й небезпечними для вживання. Все залежить від того, як їх зберігають продавці. Дивіться розслідування журналістів про ревізію магазинів у пошуках якісних сухофруктів.

За законом усі підприємства повинні забезпечувати належний рівень харчової безпеки, але насправді недобросовісні власники часто нехтують правилами.

Як повинні бути упаковані сухофрукти

Контейнери для продуктів повинні бути чистими і не пошкодженими. Уся продукція має бути промаркована, щоб споживач бачив кінцевий час споживання та імпортера продукції.

Зберігання сухофруктів – найголовніший момент. Якщо продавці не забеспечують підтримку необхідної температури та вологості повітря, продукція втрачає свої смакові якості, псується та стає небезпечною для людини.

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Купуйте більш свіжу продукцію. Якщо термін придатности вже добігає кінця краще не беріть. Особливо якщо цей продукт зберігається в умовах, які є сумнівними.

Сухофрукти можуть зберігатися роками, за умови дотримання усіх правил.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати свіжу рибу в магазинах і на ринку.