Сухофрукти можуть бути не тільки не корисними, а й небезпечними для вживання. Все залежить від того, як їх зберігають продавці. Дивіться розслідування журналістів про ревізію магазинів у пошуках якісних сухофруктів.
За законом усі підприємства повинні забезпечувати належний рівень харчової безпеки, але насправді недобросовісні власники часто нехтують правилами.
Як повинні бути упаковані сухофрукти
- Контейнери для продуктів повинні бути чистими і не пошкодженими.
- Уся продукція має бути промаркована, щоб споживач бачив кінцевий час споживання та імпортера продукції.
Зберігання сухофруктів – найголовніший момент. Якщо продавці не забеспечують підтримку необхідної температури та вологості повітря, продукція втрачає свої смакові якості, псується та стає небезпечною для людини.
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Купуйте більш свіжу продукцію. Якщо термін придатности вже добігає кінця краще не беріть. Особливо якщо цей продукт зберігається в умовах, які є сумнівними.
Сухофрукти можуть зберігатися роками, за умови дотримання усіх правил.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати свіжу рибу в магазинах і на ринку.