PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Чим небезпечні сухофрукти та як обрати якісний продукт

Сухофрукти можуть бути не тільки не корисними, а й небезпечними для вживання. Все залежить від того, як їх зберігають продавці. Дивіться розслідування журналістів про ревізію магазинів у пошуках якісних сухофруктів.

Чим небезпечні сухофрукти та як обрати якісний продукт

За законом усі підприємства повинні забезпечувати належний рівень харчової безпеки, але насправді недобросовісні власники часто нехтують правилами.

Як повинні бути упаковані сухофрукти

  1. Контейнери для продуктів повинні бути чистими і не пошкодженими.
  2. Уся продукція має бути промаркована, щоб споживач бачив кінцевий час споживання та імпортера продукції.

Зберігання сухофруктів – найголовніший момент. Якщо продавці не забеспечують підтримку необхідної  температури та  вологості повітря, продукція втрачає свої смакові якості, псується та стає небезпечною для людини.

Читайте: Тест на свіжість, антибіотики і домішки: як перевірити молоко вдома

Купуйте більш свіжу продукцію. Якщо термін придатности вже добігає кінця краще не беріть. Особливо якщо цей продукт зберігається в умовах, які є сумнівними.

Сухофрукти можуть зберігатися роками, за умови дотримання усіх правил.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як обрати свіжу рибу в магазинах і на ринку.

Джерело: Ранок у великому місті

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З халвою, картоплею та аґрусом – у Черкасах пройшов фестиваль вареників
Устриці українського виробництва: де вирощують і ціна дегустації
Паелья та бефстроганов за 12 грн! Жмеринка бере участь у проекті Нове шкільне харчування
Як зробити сирники: покрокові рецепти з фото
Доставка Glovo: як працює та скільки заробляють кур’єри
Скільки разів на день потрібно харчуватися
Священик-фудблогер з Тернопільщини: прості на старовинні рецепти
Їжа швидкого приготування: скільки м’яса приховано за етикеткою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка