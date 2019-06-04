Яким буде 4 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні бажано проявити активність у справах, не витрачати час на відпочинок. При цьому важливо дотримати баланс і не доводити себе до фізичного і морального виснаження. Якщо вам близькі практики візуалізації, то сьогодні відповідний час для них. Добре складати і прописувати плани на майбутнє. Можна щось зробити у напрямку реалізації своїх планів. Важливо не приймати серйозних рішень і не втягуватися у конфлікти.

Добре приділити увагу своєму тілу, можна займатися практиками, спрямованими на омолодження. Заняття творчістю можуть принести заспокоєння. Відвідування салонів краси може не дати очікуваного ефекту. Венера – планета, яка відповідає, у тому числі і за красу і за відносини, сьогодні змінює знак і буде перебувати у трохи ослабленому стані. Тому важливі рішення, які стосуються взаємин у родині і з людьми взагалі, приймати сьогодні не бажано.

Тенденції сьогоднішнього дня такі, що починаючи з 11.28, може відбутися повторення подій у майбутньому. Тому дуже бажано продумати і діяти згідно з планом, щоб повторювалося те, що задумане і бажане. Наприклад, не рекомендується призначати лікування, робити операції і процедури, повторення яких не хотілося б у майбутньому.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.