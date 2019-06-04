Випускний 2019 вже зовсім близько, тому прийшов час визначитися з образом для урочистої події. Факти ICTV пропонують варіанти зачісок на випускний на будь-який смак.

Зачіску на випускний краще обирати вже після того, як визначилися з нарядом. Наприклад, якщо у вас сукня з відкритою спиною або з декольте, то краще надати перевагу зібраному волоссю. У цьому випадку варто звернути увагу на високі зачіски або хвіст.

Акцент на обличчя

Основне при виборі зачіски – це форма обличчя. Круглолицим дівчатам підійдуть зачіски з асиметрією, великі хвилі, високі пучки і витончені хвости.

Власницям овальної форми обличчя варто подумати над об’ємними зачісками. Всі види локонів і завитків – ваші друзі. Не робіть високих зачісок без чубчика, не варто обирати прямий проділ і не випрямляйте волосся. Дуже красиво виглядатимуть дві голландські коси з асиметричним проділом.

За трикутної форми обличчя випускницям підійдуть романтичні локони, закручені від середини довжини волосся. Забудьте про короткий чубчик і занадто пригладжені зачіски.

Дівчатам з квадратною формою обличчя не варто вдаватися до зачісок з коротким чубчиком. Ваш найкращий варіант – це локони.

Тренди

У 2019 році у тренді змішання стилів у полегшеній формі. А саме поєднання легкості і свободи стилю бохо з етнічними косами і класичними скручуваннями з волосся. А бохо – це легка недбалість.

У тренді також граціозні ретро-зачіски у сучасній інтерпретації.

Варіації плетіння кіс

Випускний – це не бал 40-річних дів! Не прагніть виглядати дорослішими і споруджувати у себе на голові асиметричну колону.

Зачіска повинна підкреслювати юність і красу випускниці, а з цією метою відмінно справляються коси. Зараз їх таке різноманіття, що кожна знайде собі плетіння до душі. Тут вам і французька коса, і варіації риб’ячої коси, і голландська коса на довге волосся. До того ж можна додати у плетіння живі квіти, відтворивши образ улюбленої героїні Рапунцель. 😉

























Від кіс до хвиль у стилі бохо: 5 зачісок на випускний 2019 / 6 фотографий

Високий хвіст

Зачіска з високим хвостом, закрученим у легкі локони – відмінний варіант для випускного вечора.

Ще один варіант – кінський хвіст з начісуванням. Відмінно підійде і гладкий хвіст. Щоб надати укладці елегантності – замаскуйте заколку прядкою свого волосся і додайте блиск за допомогою гелю або спеціального спрея.

Локони

Як бачимо, практично кожній формі обличчя підходять локони, а тому це ідеальний варіант практично для кожної випускниці. Але тут важлива хороша довжина волосся, також краще завитки поєднуватимуться з простим фасоном сукні.

Безпрограшним варіантом буде беззмінна класика – голлівудська хвиля. Ця зачіска здатна перетворити будь-яку вечірню сукню в образ з червоної доріжки.

Також для випускного можна обрати пляжні локони Подружка серфера. Уже кілька років у тренді, вважається найбільш затребуваною легкою літньою укладкою.

Ретро

Можливо, на випускний ви хочете перевтілитися у спокусливу pin-up girl. Кокетливий образ з червоними губами, вигнутими стрілками і відповідним нарядом доповнить зачіска у ретро-стилі.

Зачіска у стилі pin-up – це холодні хвилі, роли з тугих локонів і обов’язково закручений чубчик. Пропонуємо один з таких варіантів, який ідеально підійде на випускний вечір.

Зачіски у стилі бохо

Як ми вже писали вище, зараз у тренді зачіски у стилі бохо. Прекрасний варіант – висока зачіска з пов’язкою у цьому стилі. Тут вам і легкість, і урочистість в одному флаконі. Відмінно підійде для юних німф на випускному.

А ось покрокова інструкція зі створення зачіски у стилі бохо на волосся середньої довжини.













Від кіс до хвиль у стилі бохо: 5 зачісок на випускний 2019 / 3 фотографии

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До речі, раніше ми писали, чи варто брати сукню на випускний в оренду і які ризики.

Джерело: modagid.ru; хочу; Фото Прически