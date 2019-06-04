Які головні тренди панують у манікюрі цього літа та що треба знати, вибираючи декор нігтиків на випускний, читайте в матеріалі.
Манікюр на випускний є завершальним елементом образу. Багато дівчат, на яких чекає випуск-2019, шукають тренди цього літа. Факти ICTV зібрали гарні фото новинок модного манікюру.
Тренди манікюру 2019
- Манікюр зі стразами
Жоден випускний бал не минає без приголомшливого блиску і яскравого переливу перламутрових кольорів каменів. Акуратна пірамідка в області прикореневої зони нігтьової пластини або викладена по лінії лунули смуга зі стразів на нігтики безіменного пальця доповнять ваш образ.
- Дизайн з малюнком на довгі нігті
Дуже ніжно виглядає акуратно виведений тонкими лініями розпис на нігтьовій пластині з покриттям у нюдових тонах.
Часто майстри нігтьового сервісу грають з візерунками, відтворюючи подобу набивні або вишитому малюнку на плаття випускниці, адже при створенні ідеального образу повинні бути дотримані всі деталі.
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- Манікюр з блискітками
Незамінний елемент будь-якого випускного балу, адже це святкування саме по собі втілює блиск, шик, розкіш, красу і сяйво.
Окремо виділене покриття з блискіток на одному або декількох нігтиках в тон наряду підкреслять аристократичність та імпозантності їх власниці.
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Фото: vselennaiamanikiura