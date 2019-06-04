Під час конференції Apple WWDC 2019 було представлено безліч цікавих новинок.
Конференція Apple WWDC для розробників проходить щорічно. У 2019 році компанія представила нову версію iOS 13, новий комп’ютер Mac Pro, окрему операційну систему для iPad і багато іншого.
Факти ICTV про деякі новини детально.
Нова версія iOS 13
У ній з’явиться темний режим, також буде покращена продуктивність. Додатки відкриваються удвічі швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше.
Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши у неї свайпи. Крім того, iOS доповнили можливістю ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.
Оновлення отримали Нотатки, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).
iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S. Нова версія iOS 13 з’явиться у публічному доступі наприкінці червня.
Відмова від iTunes
Компанія Apple оголосила на конференції, що відмовиться у новій операційній системі MacOS 10.15 від програми iTunes.
Замість неї з’являться три окремих додатки: Подкасти, ТВ і Музика.
Окрема операційна система для iPad
Операційна система iPadOS відрізняється поліпшеною багатозадачністю і переробленим домашнім екраном.
На iPadOS можна буде запустити два вікна з одним додатком – вперше на iOS. Крім того, тепер система підтримує зовнішні USB-накопичувачі у додатку Файли.
iPadOS також отримала підтримку версії Safari – такий же, як на macOS. У браузер вбудований повноцінний менеджер завантажень.
Комп’ютер Mac Pro iТерка
Новий комп’ютер Mac Pro користувачі у соціальних мережах вже встигли охрестити теркою для овочів. А все через зовнішний вигляд новинки, системний блок якої схожий на величезну тертку.
Але, не дивлячись на нетиповий вигляд, комп’ютер від Apple має досить значні характеристики. У нього 28 ядер Intel Xeon, 1,5 терабайт внутрішньої пам’яті, вісім портів PCI, відеокарта Radeon Pro Vega II (навіть дві).
Ціна Mac Pro – від $5999. З’явиться він у продажу вже цієї осені.
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До речі, американська компанія Apple зареєструвала 11 нових моделей смартфонів.