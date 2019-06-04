Під час конференції Apple WWDC 2019 було представлено безліч цікавих новинок.

Конференція Apple WWDC для розробників проходить щорічно. У 2019 році компанія представила нову версію iOS 13, новий комп’ютер Mac Pro, окрему операційну систему для iPad і багато іншого.

Факти ICTV про деякі новини детально.

Нова версія iOS 13

У ній з’явиться темний режим, також буде покращена продуктивність. Додатки відкриваються удвічі швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше.

Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши у неї свайпи. Крім того, iOS доповнили можливістю ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.

Оновлення отримали Нотатки, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).

iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S. Нова версія iOS 13 з’явиться у публічному доступі наприкінці червня.

Відмова від iTunes

Компанія Apple оголосила на конференції, що відмовиться у новій операційній системі MacOS 10.15 від програми iTunes.

Замість неї з’являться три окремих додатки: Подкасти, ТВ і Музика.

Окрема операційна система для iPad

Операційна система iPadOS відрізняється поліпшеною багатозадачністю і переробленим домашнім екраном.

На iPadOS можна буде запустити два вікна з одним додатком – вперше на iOS. Крім того, тепер система підтримує зовнішні USB-накопичувачі у додатку Файли.

iPadOS також отримала підтримку версії Safari – такий же, як на macOS. У браузер вбудований повноцінний менеджер завантажень.

Комп’ютер Mac Pro iТерка

Новий комп’ютер Mac Pro користувачі у соціальних мережах вже встигли охрестити теркою для овочів. А все через зовнішний вигляд новинки, системний блок якої схожий на величезну тертку.

Але, не дивлячись на нетиповий вигляд, комп’ютер від Apple має досить значні характеристики. У нього 28 ядер Intel Xeon, 1,5 терабайт внутрішньої пам’яті, вісім портів PCI, відеокарта Radeon Pro Vega II (навіть дві).

Ціна Mac Pro – від $5999. З’явиться він у продажу вже цієї осені.

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До речі, американська компанія Apple зареєструвала 11 нових моделей смартфонів.