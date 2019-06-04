Якщо у вашій квартирі немає кондиціонера, врятуватися від шаленої спеки допоможуть прості та дієві способи.

В Україну прийшло справжнє літо і 30-градусна спека. Як врятуватися від спеки, якщо у вас немає кондиціонера, знають Факти ICTV.

1. Штори на вікнах. Зашторте вікна, закрийте жалюзі. Якщо у вас їх немає, то варто придбати. Сонячне проміння через вікна підвищує температуру в кімнаті на 3-10 градусів.

2. Затонуйте вікна. Наклейте відбиваючу або затоновану плівку. Такий варіант коштує недорого і можна знайти в будь-якому будівельному магазині.

3. Не відкривайте днем ​​вікна. Через відкриті вікна потрапляє розпечене сонцем повітря з вулиці.

4. Провітрюйте приміщення у вечірній і нічний час. Коли температура повітря знизиться до 23-20 градусів, можна сміливо відкривати всі вікна в будинку і влаштовувати протяг. Залишайте вікна на ніч на провітрювання.

5. Купіть вентилятор. Для того, щоб повітря ставало прохолоднішим, варто поставити навпроти вентилятора пляшки із замороженою водою.

6. Придбайте зволожувач повітря. Він не настільки дорогий, але дихати в будинку буде значно легше.

7. Замініть лампи розжарювання на флуоресцентні або світлодіодні. Такі лампи виділяють на 80% менше тепла, ніж лампи розжарювання.

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8. Пийте холодні напої. Вони допоможуть вам охолонути. Але будьте обережні, пийте їх в невеликій кількості і невеликими ковтками.

9. Менше готуйте на плиті і в духовці. Тим самим ви зменшите кількість випарів і гарячого повітря в будинку.

10. Ходіть босоніж. Вашим ногам буде значно легше.

11. Холодний душ. Відмінний спосіб охолодитися і підбадьоритися від літньої спеки. Правда з температурою води варто бути обережним.

12. Оберніть навколо голови мокрий рушник. Такий спосіб охолодження допоможе вам пережити дуже спекотний день.

13. Охолодіть постільну білизну перед сном. Складіть її в поліетиленовий пакет і залиште в холодильнику. Воно з часом нагріється, але ви встигнете заснути в прохолоді.

14. Пляшка холодної води біля ліжка. Залиште її на ніч поруч з собою, щоб ви змогли швидко змочити горло або протерти обличчя.

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