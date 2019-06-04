Компанія Apple представила операційну систему iOS 13, яку, як з’ясувалося, не можна протестувати без акаунту розробника.

Після того, як компанія Apple презентувала операційну систему iOS 13 користувачі знайшли спосіб, який дозволяє встановити оновлення, не використовуючи профіль розробника.

Якщо ви хочете встановити операційну систему нетрадиційним способом, то спочатку потрібно зробити резервну копію, що допоможе відновитися при виникненні різних проблем.

Попередньо вам знадобиться встановити Xcode 11 beta або macOS 10.15, інакше при оновленні ваш пристрій перестане працювати.

Читайте: WWDC 2019: Apple представила заміну iTunes та iOS 13 з темною темою

Також потрібно видалити бета-профіль для iOS 12, якщо він встановлений. Це допоможе уникнути конфлікту системи.

Як встановити iOS 13:

завантажте iOS 13 beta на свій пристрій;

завантажте Xcode 11 beta і встановіть всі пов’язані файли;

відкрийте iTunes і натисніть кнопку Оновити, натиснувши клавішу Alt (Option) та оберіть iOS 13.

До слова, компанія Apple представила операційну систему для планшетів iPad.

Джерело: Apple Insider

Фото: Apple (Скріншот)