Вознесіння Господнє відзначається на 40-й день після Великодня. У 2019 році свято припадає на 6 червня. Факти ICTV зібрали традиції свята і пов’язані з ним прикмети та заборони.

У цей день дух Ісуса Христа вознісся на небеса, де і з’єднався з Богом.

Згідно з євангельським переказом, на сороковий день після Воскресіння Христос востаннє явився апостолам, пообіцявши їм швидке послання на землю Святого Духа. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, благословив їх, піднімаючись в небо, і зник за хмарами.

У народі Вознесіння традиційно пов’язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.

Обряди і традиції на Вознесіння

У цей день прийнято поминати померлих батьків. Для цього смажилися млинці або готувалися яйця. Приготувавши невеликі гостинці, ви також можете сходити на кладовище.

У 40 днів між Великоднем і Вознесінням особливо шанували жебраків і хворих людей. Їм роздавали милостиню. Також заборонялося кидати сміття і плювати на вулицю, тому що “можна потрапити в Христа, який приходить в будинки під виглядом жебраків”.

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На Вознесіння пекли особливі млинці, які називали “Божа окутка”, “онучки”, “Христові лапотки”. У деяких регіонах господині частували коржами з сирною начинкою, краї яких загиналися у вигляді сходинок.

Був звичай ходити в гості до рідних і знайомих. Це в старовину називалося “ходити на роздоріжжя”. Гості дарували господарям драбинки, спечені з пшеничного тіста на меду і з цукровими візерунками.

А ще в цей день Господь чує всі прохання, тому варто молитися особливо ревно, просячи те, що життєво необхідно.

Що не можна робити на Вознесіння

Великим гріхом вважається робота в цей день. Краще присвятіть його спілкуванню з рідними та близькими.

Не варто проводити будь-які обряди, які можна знайти в мережі.

Прикмети на Вознесіння

Якщо курка знесла в цей день яйце, його потрібно підвісити під покрівлею житла. Воно буде захищати мешканців будинку від нещасть.

Якщо на Вознесіння гарна погода, то вона протримається до дня Святого Михайла (21 листопада).

Дощовий день віщував неврожай. Якщо ж дощ піде протягом трьох днів після Вознесіння, то збитки будуть трохи менші. Але багатого врожаю все одно не варто чекати.

Роса в цей день вважалася цілющою, а лікувальні властивості трав посилювалися і зберігалися до настання Івана Купала (7 липня). Тому рекомендується вранці вмитися росою. Дівчатам це допоможе зберегти красу і молодість, а людям похилого віку – подарує сили.

Раніше Факти ICTV зібрали прикмети та повір’я на Вознесіння Господнє.

Фото: ukrainianwal