День Оксани та Ксенії відзначають 6 разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 26 серпня, 15 вересня і 6 червня. Історія свята та найкращі привітання – у матеріалі Фактів ICTV.
День Оксани та Ксенії відзначають 6 разів на рік.
6 червня згадують Блаженну Ксенію Петербурзьку, яка вважається покровителькою і помічницею всіх жінок.
Факти ICTV розказали про історію свята та зібрали найкращі привітання з Днем Оксани у віршах, картинках та прозі.
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Історія свята
У День ангела Ксенії цей християни вшановують двох святих з ім’ям Ксенія — Преподобну Ксенію Мілаську, яка жила в Римі у V столітті, і блаженну Ксенію Петербурзьку, яка жила в XVIII-XIX століттях.
У цей день у каплицю на могилі Ксенії Петербурзької приїжджає багато віруючих, де просять допомоги у святої.
Ксенія овдовіла у 26 років, роздала своє майно та гроші і стала ходити по місту у лахмітті 45 років.
Ночами дівчина молилася в полі, а вдень вчила людей праведності, давала поради і робила передбачення.
А Преподобна Ксенія народилася в аристократичній сім’ї у Римі. Вона втекла на острів Кос, коли батькі захотіли віддати дівчину заміж.
Ксенія пішла у християнство. Потім у місті Мілас в Карії власний кошт звела церкву Святого Стефана і утворила християнську громаду.
Стала черницею. Померла у Міласі, тому іноді зветься Ксенією Мілаською.
Привітання з Днем ангела Оксани
***
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
***
Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця.
Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов’язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
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