День журналіста щороку святкують в Україні 6 червня. Найкращі СМС-привітання читайте в матеріалі Фактыв ICTV.
День журналіста щороку святкують 6 червня згідно з указом президента України від 25.05.1994 року, бо у цей день Спілка журналістів України в 1992 році приєдналася до Міжнародної федерації журналістів.
Це професійне свято журналістів, кореспондентів і репортерів – всіх, чия робота пов’язана із засобами масової інформації.
Найкращі SMS-привітання
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
***
Журналіст – це не професія,
А покликання сердець.
Хай вас не торкає депресія
А інформації не буде кінець.
Нехай сюжети легко сплітаються
У репортажі, ессе, статті.
Ну а в житті все відбувається
З краплею любові і радості.
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Ти журналіст, і ти творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це уже колишній фактор!
З днем журналіста тебе я вітаю,
Натхнення в творчості бажаю,
Бажаю щастя і любові,
Вогню й запалу лиш у крові!
***
О мужнє плем’я журналістів!
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Нагадаємо, журналіст Фактів тижня на ICTV Олександр Візгін отримав відзнаку за участь в АТО.