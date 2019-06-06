День журналіста щороку святкують в Україні 6 червня. Найкращі СМС-привітання читайте в матеріалі Фактыв ICTV.

День журналіста щороку святкують 6 червня згідно з указом президента України від 25.05.1994 року, бо у цей день Спілка журналістів України в 1992 році приєдналася до Міжнародної федерації журналістів.

Це професійне свято журналістів, кореспондентів і репортерів – всіх, чия робота пов’язана із засобами масової інформації.

Найкращі SMS-привітання

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

Журналіст – це не професія,

А покликання сердець.

Хай вас не торкає депресія

А інформації не буде кінець.

Нехай сюжети легко сплітаються

У репортажі, ессе, статті.

Ну а в житті все відбувається

З краплею любові і радості.

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Ти журналіст, і ти творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це уже колишній фактор!

З днем журналіста тебе я вітаю,

Натхнення в творчості бажаю,

Бажаю щастя і любові,

Вогню й запалу лиш у крові!

***

О мужнє плем’я журналістів!

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості й тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Нагадаємо, журналіст Фактів тижня на ICTV Олександр Візгін отримав відзнаку за участь в АТО.