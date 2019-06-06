Сьогодні компанія Google розповіла трохи більше про свою ігрову платформу під назвою Stadia.

Компанія Google провела трансляцію, в якій розповіла подробиці про ігрову платформу Stadia, яка дозволить стрімити відеоігри замість того, аби витрачатися на обладнання.

Розробники обіцяють, що користуватися Stadia зможуть усі охочі на тих пристроях, де є Google Chrome. Також її можна буде запустити за допомогою Chromecast, який під’єднується до телевізорів.

Спочатку відеоігри будуть доступні тільки за підпискою, вартість якої складатиме $10 на місяць (приблизно 270 грн). Вона дозволить грати у більш старі проекти і стрімити їх у роздільній здатності до 4К.

Нові ж відеоігри доведеться купувати окремо.

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Розповіла компанія і про те, яка швидкість знадобиться для комфортної гри. Аби стрімити відеоігри у 720p, 60 кадрів на секунду, знадобиться не менше 10 Мбіт/с, 1080p – 20 Мбіт/с і 4К – 35 Мбіт/с.

Випробувати Stadia можна буде вже у листопаді 2019 року, але за певних умов. По-перше, ви маєте проживати в одній з 14 країн, в яких запустять сервіс, але України серед них немає.

По-друге, вам доведеться купити так званий Founder’s Edition bundle, який коштує $130. До нього входять Chromecast Ultra, контролер, відеогра Destiny 2 з останнім доповненням і три місяці підписки.

На жаль Founder’s Edition bundle – єдиний спосіб використовувати платформу Stadia, а це означає, що через Google Chrome на комп’ютері або смартфоні пограти не вдасться.

Реалізувати усі обіцяні функції Google пообіцяв у 2020 році і запустити сервіс в багатьох інших країнах світу.

Stadia дозволить зіграти в такі хіти, як Assassin’s Creed Odyssey, Final Fantasy XV, Destiny 2, Metro Exodus, The Division 2 і багато іншого.

До слова, Факти ICTV підготували розклад прес-конференцій на E3 2019, які почнуться вже 8 червня.

Джерело: Google

Фото: Google