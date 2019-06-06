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Факти / Lifestyle

Привітання з День журналіста України 2019 у віршах та листівках

В Україні щорічно 6 червня відзначається День журналіста. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у віршах та листівках.

День журналіста

День журналіста України – професійне свято працівників засобів масової інформації, журналістів, кореспондентів і репортерів.

Якщо серед ваших рідних та друзів є журналісти, не забудьте їх привітати.

Зробити це свято особливим допоможе наша добірка привітань у віршах та листіках.

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***

Ти журналіст, і ти творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це уже минувший фактор!
З Днем журналіста тебе я вітаю,
Натхнення в творчості бажаю,
Бажаю щастя і любові,
Вогню й запалу лиш у крові!

***

Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!

***

Вітаю з святом нині Вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед олжею не пасуйте,
Нехай дрижить від Вас вона!

Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір”ю була.

Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.

Земля Вам люба і зірниці,
Ласкавий батьківський поріг,
Перо казкової жар-птиці,
Зажура стомлених доріг…

Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: “Хвала!”

***

О мужнє плем’я журналістів!
Вітаю з святом нині Вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!

Добра, шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.

***

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!

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Привітання з День журналіста України 2019 у віршах та листівках / 3 фотографии

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