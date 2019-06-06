В Україні щорічно 6 червня відзначається День журналіста. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у віршах та листівках.

День журналіста України – професійне свято працівників засобів масової інформації, журналістів, кореспондентів і репортерів.

Якщо серед ваших рідних та друзів є журналісти, не забудьте їх привітати.

Зробити це свято особливим допоможе наша добірка привітань у віршах та листіках.

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***

Ти журналіст, і ти творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це уже минувший фактор!

З Днем журналіста тебе я вітаю,

Натхнення в творчості бажаю,

Бажаю щастя і любові,

Вогню й запалу лиш у крові!

***

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

***

Вітаю з святом нині Вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед олжею не пасуйте,

Нехай дрижить від Вас вона!

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір”ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Земля Вам люба і зірниці,

Ласкавий батьківський поріг,

Перо казкової жар-птиці,

Зажура стомлених доріг…

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: “Хвала!”

***

О мужнє плем’я журналістів!

Вітаю з святом нині Вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

Добра, шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості й тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!













Привітання з День журналіста України 2019 у віршах та листівках / 3 фотографии

Факти ICTV також пропонують згадати історію Дня журналіста України.