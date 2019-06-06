Що подивитись у Луцьку за один день та як пізнати місто з іншого боку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Стосовно Луцька, у людей зазвичай виникає небагато асоціацій – замок Любарта, Леся Українка та Місто біля Львова.
Проте яке ж туристи відчувають приємне здивування, потрапивши до Луцька.
Найстаріший замок, підземні ходи, будинок українського Ґауді та нічна вечірка у музеї – все це можна знайти уцьому місті.
Ми зібрали для вас найкращі варіанти, які варті уваги.
Замок Любарта
Замок Любарта (Луцький замок) – безумовно, найвідоміша та найпривабливіша пам’ятка міста.
Незважаючи на те, що замок звели ще у ХIV столітті, він досі є одним з найкращих, що зберігся в Україні.
У 2011 році замок Любарта став переможцем конкурсу 7 чудес України у номінації Замки та палаци.
Насправді це й не дивно, адже він навіює атмосферу Середньовіччя. Зайшовши всередину, ти відчуваєш себе захищеним від усього навколишнього світу.
Обов’язково підійміться на оглядовий майданчик – звідти відкривається чудова панорама на місто. Та й сам замок можна краще оглянути.
Ще однією особливістю замку є кликун. Це людина, яка в давнину сповіщала важливу інформацію.
У Луцькому замку був особливий ритуал – щодня о 18.00 кликун виходив на оглядову вежу і подавав сигнали на кожну сторону світу.
Сьогодні на території замку проводять різні заходи: від фестивалю їжі до лицарських турнірів.
До речі, одразу біля виходу з замку росте Лесин ясен – дерево біля будинку, де свого часу жила Леся Українка. Воно вважається ботанічною пам’яткою природи.
Підземелля
Окрім наземного міста, у Луцьку розвинена мережа підземних переходів.
Одразу на території заповідника Старий Луцьк можна побачити залишки церкви Івана Богослова, побудованої у ХІІ ст.
Храм поступово опускався, і згодом його розібрали до рівня землі. Тож збереглася лише підземна частина.
Разом з екскурсоводом ви зможете пройтись старовинним храмом та подивитися на незвичну колекцію – цеглини з різних часів та країн.
Пройшовши кілька кроків від замку, ви натрапите на ще одні катакомби.
Костел Петра і Павла приховує під собою три поверхи підземних лабіринтів.
Під час Другої світової війни місцеві використовували їх як бомбосховище, пізніше – як склади для овочів.
Моя вам порада – одягніться тепліше. Навіть якщо на вулиці доволі спекотно, у підземеллях моторошно та холодно.
Будинок з химерами
Його називають луцьким будинком з химерами, а архітектора – українським Ґауді.
Насправді це будинок скульптора Миколи Голованя. Він почав будівництво на річці Стир ще у 1980 році та продовжує й сьогодні.
– Я подумав: якщо не ти, то хто? Хто зробить щось для міста? Я живу тим, що маю велике бажання не здаватися, – говорить скульптор.
Уся територія будинку виглядає як одна велика інсталяція. Тут безліч скульптур, різних за розміром, матеріалом, історією та значенням.
– Я не рахую свої роботи. Це все одна велика скульптура. Велике бачиться здалеку, – зазначає Микола Головань.
Скульптури розкинулися по всій території подвір’я: на даху, під парканом, просто посеред двору.
Дивлячись на це все, очі розбігаються. Здається, що у такому творчому безладі нічого не можна знайти та впорядкувати, проте власник знає тут кожен камінь та історію кожної цеглини.
Це будинок є не тільки в усіх путівниках міста, а й цілої країни.
Центральний парк
Парк імені Лесі Українки розтягнувся на 60 га у центрі Луцька. Мало яке місто може дозволити собі такий величезний парк.
Враховуючи масштаби, він радше схожий на ліс. Тут приємно та свіжо дихається.
Своєрідна фішка Луцька – морозиво з незвичними смаками за демократичними цінами (від 9 грн за кульку).
Блукаючи парком, можна заглянути на річкову прогулянку та годинку порелаксувати на човні.
Особливо красиво парк виглядає ввечері, коли вмикають освітлення. З різних куточків доноситься спів вуличних музикантів, працюють фонтани, а в повітрі витає романтична атмосфера.
Посеред парку розташований зоопарк на 4 га. Як на мене, це щось середнє між контактним зоопарком та великим садом з розкішними квітами.
В певний період свого існування зоопарк спеціалізувався на ведмедях. Зараз їх там живе 12 особин, частину з яких врятували з пересувних цирків.
Зоопарк отримав чималу підтримку від ЄС – майже €2 млн на реконструкцію.
– Зоопарк завжди повинен бути на слуху: чи то новими тваринами, чи квестами або заходами, – стверджує директорка зоопарку Людмила Денисенко.
Одразу видно, що працівники живуть своєю роботою і роблять усе можливе для благоустрою території.
Луцький зоопарк визнано продуктом року 2018.
Музей сучасного мистецтва
Музей сучасного українсько мистецтва Корсаків знаходиться в AdrenalinCity. Це місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, щоб створювати майбутнє.
Це дуже цікавий музей. Тут можна блукати і блукати, роздивляючись круті картини, у яких кожен бачить своє.
– Найголовніше у сучасному мистецтві – це те, що у нього часто не вкладають чіткого змісту. Кожен сприймає його по-своєму, – розповідає менеджер відділку виставкової діяльності.
Один з залів присвячений виставці робіт Володимира та Тетяни Бахтових.
Вони роблять аутентичні постановочні фото.
Люди на фото, обліплені глиною, являють собою богів Олімпу. Глина допомагає створити ефект давнини, наближення до епохи.
Краще відвідати музей ввечері, коли менше людей, а яскраве освітлення підсилює ефект сприйняття робіт.
Луцьк – це комфортне та компактне європейське містечко, ідеальне для спокійного життя та розміряних прогулянок. Це місто, на яке варто витратити свої вихідні.
До речі, якщо ви ще досі не знаєте, де поїсти у Луцьку – читайте у нашому матеріалі.
Анастасія Дячкіна