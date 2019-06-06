Що подивитись у Луцьку за один день та як пізнати місто з іншого боку – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Стосовно Луцька, у людей зазвичай виникає небагато асоціацій – замок Любарта, Леся Українка та Місто біля Львова.

Проте яке ж туристи відчувають приємне здивування, потрапивши до Луцька.

Найстаріший замок, підземні ходи, будинок українського Ґауді та нічна вечірка у музеї – все це можна знайти уцьому місті.

Ми зібрали для вас найкращі варіанти, які варті уваги.

Замок Любарта

Замок Любарта (Луцький замок) – безумовно, найвідоміша та найпривабливіша пам’ятка міста.

Незважаючи на те, що замок звели ще у ХIV столітті, він досі є одним з найкращих, що зберігся в Україні.

У 2011 році замок Любарта став переможцем конкурсу 7 чудес України у номінації Замки та палаци.

Насправді це й не дивно, адже він навіює атмосферу Середньовіччя. Зайшовши всередину, ти відчуваєш себе захищеним від усього навколишнього світу.

Обов’язково підійміться на оглядовий майданчик – звідти відкривається чудова панорама на місто. Та й сам замок можна краще оглянути.





















Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 5 фотографий

Ще однією особливістю замку є кликун. Це людина, яка в давнину сповіщала важливу інформацію.

У Луцькому замку був особливий ритуал – щодня о 18.00 кликун виходив на оглядову вежу і подавав сигнали на кожну сторону світу.

Сьогодні на території замку проводять різні заходи: від фестивалю їжі до лицарських турнірів.

До речі, одразу біля виходу з замку росте Лесин ясен – дерево біля будинку, де свого часу жила Леся Українка. Воно вважається ботанічною пам’яткою природи.

Підземелля

Окрім наземного міста, у Луцьку розвинена мережа підземних переходів.

Одразу на території заповідника Старий Луцьк можна побачити залишки церкви Івана Богослова, побудованої у ХІІ ст.









Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 2 фотографии

Храм поступово опускався, і згодом його розібрали до рівня землі. Тож збереглася лише підземна частина.

Разом з екскурсоводом ви зможете пройтись старовинним храмом та подивитися на незвичну колекцію – цеглини з різних часів та країн.

Пройшовши кілька кроків від замку, ви натрапите на ще одні катакомби.

Костел Петра і Павла приховує під собою три поверхи підземних лабіринтів.

















Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 4 фотографии

Під час Другої світової війни місцеві використовували їх як бомбосховище, пізніше – як склади для овочів.

Моя вам порада – одягніться тепліше. Навіть якщо на вулиці доволі спекотно, у підземеллях моторошно та холодно.

Будинок з химерами

Його називають луцьким будинком з химерами, а архітектора – українським Ґауді.

Насправді це будинок скульптора Миколи Голованя. Він почав будівництво на річці Стир ще у 1980 році та продовжує й сьогодні.

– Я подумав: якщо не ти, то хто? Хто зробить щось для міста? Я живу тим, що маю велике бажання не здаватися, – говорить скульптор.

Уся територія будинку виглядає як одна велика інсталяція. Тут безліч скульптур, різних за розміром, матеріалом, історією та значенням.

– Я не рахую свої роботи. Це все одна велика скульптура. Велике бачиться здалеку, – зазначає Микола Головань.

Скульптури розкинулися по всій території подвір’я: на даху, під парканом, просто посеред двору.

























Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 6 фотографий

Дивлячись на це все, очі розбігаються. Здається, що у такому творчому безладі нічого не можна знайти та впорядкувати, проте власник знає тут кожен камінь та історію кожної цеглини.

Це будинок є не тільки в усіх путівниках міста, а й цілої країни.

Центральний парк

Парк імені Лесі Українки розтягнувся на 60 га у центрі Луцька. Мало яке місто може дозволити собі такий величезний парк.

















Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 4 фотографии

Враховуючи масштаби, він радше схожий на ліс. Тут приємно та свіжо дихається.

Своєрідна фішка Луцька – морозиво з незвичними смаками за демократичними цінами (від 9 грн за кульку).

Блукаючи парком, можна заглянути на річкову прогулянку та годинку порелаксувати на човні.

Особливо красиво парк виглядає ввечері, коли вмикають освітлення. З різних куточків доноситься спів вуличних музикантів, працюють фонтани, а в повітрі витає романтична атмосфера.









Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 2 фотографии

Посеред парку розташований зоопарк на 4 га. Як на мене, це щось середнє між контактним зоопарком та великим садом з розкішними квітами.

В певний період свого існування зоопарк спеціалізувався на ведмедях. Зараз їх там живе 12 особин, частину з яких врятували з пересувних цирків.

Зоопарк отримав чималу підтримку від ЄС – майже €2 млн на реконструкцію.

– Зоопарк завжди повинен бути на слуху: чи то новими тваринами, чи квестами або заходами, – стверджує директорка зоопарку Людмила Денисенко.

Одразу видно, що працівники живуть своєю роботою і роблять усе можливе для благоустрою території.

Луцький зоопарк визнано продуктом року 2018.

Музей сучасного мистецтва

Музей сучасного українсько мистецтва Корсаків знаходиться в AdrenalinCity. Це місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, щоб створювати майбутнє.

















Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 4 фотографии

Це дуже цікавий музей. Тут можна блукати і блукати, роздивляючись круті картини, у яких кожен бачить своє.

– Найголовніше у сучасному мистецтві – це те, що у нього часто не вкладають чіткого змісту. Кожен сприймає його по-своєму, – розповідає менеджер відділку виставкової діяльності.

Один з залів присвячений виставці робіт Володимира та Тетяни Бахтових.

Вони роблять аутентичні постановочні фото.

















Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись / 4 фотографии

Люди на фото, обліплені глиною, являють собою богів Олімпу. Глина допомагає створити ефект давнини, наближення до епохи.

Краще відвідати музей ввечері, коли менше людей, а яскраве освітлення підсилює ефект сприйняття робіт.

Луцьк – це комфортне та компактне європейське містечко, ідеальне для спокійного життя та розміряних прогулянок. Це місто, на яке варто витратити свої вихідні.

До речі, якщо ви ще досі не знаєте, де поїсти у Луцьку – читайте у нашому матеріалі.

Анастасія Дячкіна