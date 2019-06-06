6 червня православні християни відзначають Вознесіння Господнє.

Вознесіння Господнє, яке відзначається на 40-й день після Великодня, цьогоріч святкують 6 червня.

У цей день дух Ісуса Христа вознісся на небеса де з’єднався з Богом.

Як зазначено у євангельських переказах, на 40-й день після Воскресіння Христос востаннє явився апостолам. Він вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, де благословив їх, піднімаючись в небо, і зник за хмарами.

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У цей день поминають померлих батьків. Для цього печуть особливе печиво у формі сходинок, яке називається Божа окутка, онучки або Христові лапотки.

З цими гостинцями йдуть на кладовище до могил рідних, а також до церкви.

Крім того, сьогодні потрібно багато і щиро молитися, бо у цей день Господь чує всі прохання.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що не можна робити на Вознесіння Господнє.