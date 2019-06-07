Список найкращих пляжів для відпочинку киян публікуємо в матеріалі Фактів ICTV.

Для літнього відпочинку киян і гостей столиці визначено найкращі пляжі для купання та перелік водних об’єктів, які для купання не рекомендовані.

Таким чином, фахівці рекомендують пляжі:

Чорторий – р. Дніпро, біля парку «Муромець»;

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;

Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;

Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;

Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;

Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;

Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

На цих пляжах можна відпочивати та купатися. Місцева влада повинна забезпечити обладнання спортивних, ігрових та дитячих майданчиків та подбати про належне централізоване водопостачання та каналізацію.

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Зокрема, до початку сезону влада має забезпечити наявність громадських вбиралень та провести комплекс дезінфекційних робіт.

Також можливий відпочинок без купання на пляжах:

Біла – оз. Біле, прос. Героїв Сталінграда;

Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна;

Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна;

Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська;

Міська – став Міський у Пущі-Водиці (четверта лінія);

Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна;

Довбичка – р. Десенка, острів Труханів;

Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ);

Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна;

Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів;

Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська;

Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна;

Сонячна – вул. Ревуцького;

Совська балка – вул. Петра Радченка;

Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна;

Голуба – просп. Георгія Гонгадзе;

Синєозерна – просп. Правди;

Горбачиха – Русанівська протока, урочище Горбачиха.

Офіційно пляжний сезон у столиці стартує, коли вода у водоймах сягне до +17 °C і працівники київського лабораторного центру зможуть взяти аналізи води.

Нагадаємо, 26 травня на день Києва відкрили міст, який з’єднує Володимирську гірку та арку Дружби Народів.