У другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки.Читайте історію свята в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні щорічно у другу неділю липня відзначають День рибалки. У 2019 свято припадає на 14 липня.

Свято перейшло до нас ще з УРСР, коли рибалкам виділили свій особливий день указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 травня 1965 року.

Поштовхом для створення свята слугував активний розвиток рибальства за радянських часів.

Читайте: День металурга – дата та історія свята

В Україні це свято встановив президент України Леонід Кучма своїм указом Про День рибалки від 22 червня 1995 року.

До слова 27 червня у всьому світі відзначають інше свято, яке пов’язане з риболовлею – Всесвітній день рибальства.

Традиційно в цей день рибалки збираються біля водойм та змагаються в рибальському умінні: найбільша кількість спійманої риби, найбільша або найменша за розміром риба та інше.

Нагадаємо, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.