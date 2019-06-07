PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День рибалки в Україні: історія свята

У другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки.Читайте історію свята в матеріалі Фактів ICTV.

День рибалки в Україні: історія свята

В Україні щорічно у другу неділю липня відзначають День рибалки. У 2019 свято припадає на 14 липня.

Свято перейшло до нас ще з УРСР, коли рибалкам виділили свій особливий день указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 травня 1965 року.

Поштовхом для створення свята слугував активний розвиток рибальства за радянських часів.

Читайте: День металурга – дата та історія свята

В Україні це свято встановив президент України Леонід Кучма своїм указом Про День рибалки від 22 червня 1995 року.

До слова 27 червня у всьому світі відзначають інше свято, яке пов’язане з риболовлею – Всесвітній день рибальства.

Традиційно в цей день рибалки збираються біля водойм та змагаються в рибальському умінні: найбільша кількість спійманої риби, найбільша або найменша за розміром риба та інше.

Нагадаємо, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка