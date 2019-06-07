День сисадміна святкують в останню пятницю другого місяця літа, цьогоріч дата випадає на 26 липня. Про історію свята і його особливості читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Системні адміністратори святкують неофіційне професійне свято 28 липня. В останню п’ятницю липня прийнято виявляти увагу та повагу до роботи системних адміністраторів.

Однією із основних традицій цього свята є дарування подарунків знайомим системним адміністраторам. Улюбленими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, комп’ютерні ігри та іграшкові пінгвіни.

Наразі, попри те, що свято у жодній країні світу не є офіційним, чимало компаній у знак поваги дарують цього дня своїм працівникам торти.

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Автор ідеї святкування американський системний адміністратор з 20-річним досвідом роботи Тед Кекатос. Він побачив журнальну рекламу Hewlett-Packard, в якій системного адміністратора, що встановив нові принтери, вдячні користувачі шанують квітами і кошиками фруктів.

Кекатос нещодавно встановив кілька принтерів тієї ж моделі і вирішив створити спеціальний день, присвячений професії системного адміністратора.

Перший такий день, влаштований Тедом, припав на п’ятницю 28 липня 2000 року.

Це був просто пікнік на околиці Чикаго, в якому взяли участь члени невеликої софтверної компанії. З того часу свято прийнято відзначати в останню п’ятницю липня.

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