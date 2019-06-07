У розпал літа кияни зможуть відвідати найкращі події міста. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

На вихідних можна відвідати виступ Shortparis або концерт Noize MC.

Також можна взяти участь у фестивалі Kyiv Wine.

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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Shortparis

Національний цирк України

7 червня, 19.00

Вартість: 599 грн

Купити квитки можна тут

Shortparis увійшли в історію Києва як та сама група, яка змусила Житній ринок зазвучати.

Заснований в 2012 році avant-pop/experimental-колектив, що відчуває себе в опозиції до сучасної музичної сцени і націлений на пошук самобутніх музичних і художніх рішень.

Живі виступи виходять за рамки звичайних і тяжіють до перформансу десь на межі з сучасним мистецтвом.

Noize MC XV

Stereo Plaza

7 червня, 20.00

Вартість: 650-2200 грн

Придбати квитки можна тут

Давні шанувальники чудово знають, що під час деяких пісень Noize MC неможливо не почати підспівувати.

За свою кар’єру музикант видав вісім студійних альбомів, та щоразу йому вдавалося достукатись до аудиторії, зачепити натягнутий нерв та подарувати слухачеві нові емоції.

Філософсько-політична притча Царь Горы, шалений Устрой дестрой або поема про кохання, і життя без нього, Мое море.

Саме так, в ураганному ритмі танцю, гурт планує відсвяткувати свій творчий ювілей 7 червня у Stereo Plaza!

Kyiv Wine 2019

Межигірська, 82

8-9 червня, 12.00

Вартість: 850-2500 грн

Придбати квитки можна тут

Гості фестивалю дегустуватимуть різні сорти вин, а також слухатимуть історію виробництва цих напоїв.

На фестиваль запрошено близько 50 фахівців з семи країн світу. Вони розкажуть про натуральні, органічні та біодинамічні вина.

6 тис. квадратних метрів дегустаційної зали без оплати за кожен келих і обмежень у спілкуванні з виноробами.

Також в програмі виступи відомих шеф-кухарів і безліч інших сюрпризів від організаторів.

Timecop1983

Caribbean Club

8 червня, 19.00

Вартість: 690-1190 грн

Придбати квитки можна тут

Нідерландський діджей та продюсер Джорді Лінаертс, більш відомий меломанам як Timecop1983 – майстер створення романтичного настрою за допомогою синтіпоп-мотивів, приємного почуття ностальгії та стилістики неонових 80-х.

Його перший альбом Childhood Memories вийшов у 2014 році, впродовж наступних років з’явилося ще чотири альбоми, а презентація найсвіжішої платівки Night Drive відбудеться 8 червня у Caribbean Club.

Доречно буде сказати, що Timecop1983, коли працював над останнім альбомом, надихався великими саундтреками 80-х, тому ймовірно, в його музиці буде щось віддалено знайоме, але таке рідне.

Videozhara

Арт-завод Платформа

8 червня-9 червня

Квитки: 399 – 1499 грн

Придбати квитки можна тут

Головний фестиваль відео-креативу і блогерів традиційно відбудеться на початку літа. Катя Адушкіна, XO LIFE, Олена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz і більше 600 інших відомих блогерів чекатимуть на зустріч зі своїми фанами.

Їхні історії успіху, драйв і позитив будь-кого налаштують на креативний лад.

А крім цього, на гостей фестивалю чекатимуть 15 тематичних майданчиків, 11 сцен, спортивні та гік-активності, воркшопи від фахівців YouTube, інтерактиви, майстер-класи, розіграші, батли, багато фану і по-справжньому спекотний настрій!

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.