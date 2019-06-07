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Факти / Lifestyle

Місцями зйомок Чорнобиля: у Києві розроблять маршрут для туристів

В КМДА пройшла зустріч з представниками управління туризму та туроператорами, де вирішували питання створення тиристичного маршруту локаціями, де проходили зйомки серіалу Чорнобиль.

Місцями зйомок Чорнобиля: у Києві розроблять маршрут для туристів

У Київській міській державній адміністрації  пройшла зустріч між представниками управління туризму та туроператорами, де обговорювали створення нових екскурсій, які пов’язані зі зйомками серіалу Чорнобиль.

Сценарії маршрутів розроблятимуть вже з наступного тижня.

– Акцент ставився на тому, щоб маршрути охопили локації зйомок міні-серіалу у Києві та у Чорнобильській зоні, де гіди розповідатимуть цікаві історії про зйомки міні-серіалу та інформацію про локацію, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Творці серіалу Чорнобиль на HBO розповіли про враження від зйомок

Представники Управління туризму КМДА та туроператори відвідають зону відчуження спільно з учасниками подій, де оглянуть місця, які згодом увійдуть у туристичні маршрути.

Раніше Факти ICTV писали, що Львівський муніципальний чоловічий хор Гомін виконав саундтрек до міні-серіалу Чорнобиль.

Джерело: Управління туризму та промоцій КМДА

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