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OnePlus 7 Pro: характеристики нової прошивки для камери

Компанія OnePlus представила оновлену прошивку OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7 Pro: характеристики нової прошивки для камери

Оновлена ​​прошивка OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro насамперед орієнтована на камеру.

Завдяки новій прошивці покращилися контрастність, перенесення кольорів, узгодженість балансу білого та автофокусування.

Крім того, компанія виправила проблему із зеленуватим тоном в деяких сценах під час слабкого освітлення.

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Також усунули проблему шуму в деяких сценах із включеним HDR.

Розробники поліпшили чіткість і колір у нічному режимі Nightscape, а також яскравість і чіткість в умовах вкрай слабкого освітлення в режимі Nightscape.

Прошивка допомогла налагодити роботу завжди включеного дисплея, якість звуку для голосових викликів зі сторонніх додатків і сенсорну чутливість екрану.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.

Фото: Getty Images

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