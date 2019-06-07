Компанія OnePlus представила оновлену прошивку OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro.

Оновлена ​​прошивка OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro насамперед орієнтована на камеру.

Завдяки новій прошивці покращилися контрастність, перенесення кольорів, узгодженість балансу білого та автофокусування.

Крім того, компанія виправила проблему із зеленуватим тоном в деяких сценах під час слабкого освітлення.

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Також усунули проблему шуму в деяких сценах із включеним HDR.

Розробники поліпшили чіткість і колір у нічному режимі Nightscape, а також яскравість і чіткість в умовах вкрай слабкого освітлення в режимі Nightscape.

Прошивка допомогла налагодити роботу завжди включеного дисплея, якість звуку для голосових викликів зі сторонніх додатків і сенсорну чутливість екрану.

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