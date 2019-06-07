PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Рейтинг країн ЄС з найчистішою водою на пляжах (КАРТА)

У країнах ЄС більше 85% місць мають воду високої якості для купання.

Рейтинг країн ЄС з найчистішою водою на пляжах (КАРТА)

Більше 85% місць для купання, які зосереджені в 28 країнах-членах ЄС, відповідають мінімальним вимогам якості.

У моніторинг, за даними Європейської комісії та Європейського агентства з навколишнього середовища, було внесено 300 місць для купання.

Він охоплював аналіз води біля морських пляжів, в озерах і річках.

Читайте: Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги

Дослідники дійшли висновку, що найбільш якісна вода для купання у чотирьох країнах: Кіпрі (99,1 всіх місць), Мальті (98,9%), Австрії (97,3) та Греції (97%).

Дещо поступаються їм, але також з показником більше 90% Португалія (91,1%) та Італія (90%).

Трійку антирейтингу очолили Румунія (56%), Болгарія (52,6) та Польща (28%).

Раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про відпочинок в Туреччині.

Джерело: Європейське агентство з навколишнього середовища

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка