У країнах ЄС більше 85% місць мають воду високої якості для купання.

Більше 85% місць для купання, які зосереджені в 28 країнах-членах ЄС, відповідають мінімальним вимогам якості.

У моніторинг, за даними Європейської комісії та Європейського агентства з навколишнього середовища, було внесено 300 місць для купання.

Він охоплював аналіз води біля морських пляжів, в озерах і річках.

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Дослідники дійшли висновку, що найбільш якісна вода для купання у чотирьох країнах: Кіпрі (99,1 всіх місць), Мальті (98,9%), Австрії (97,3) та Греції (97%).

Дещо поступаються їм, але також з показником більше 90% Португалія (91,1%) та Італія (90%).

Трійку антирейтингу очолили Румунія (56%), Болгарія (52,6) та Польща (28%).

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Джерело: Європейське агентство з навколишнього середовища