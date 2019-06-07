Дах – одна з найпопулярніших, але одночасно найнебезпечніших інтимних фантазій. Як зайнятися сексом на даху без шкоди для здоров’я, розкажуть Факти ICTV.

Як правило, секс на даху чудово підходить тим, хто хоче отримати гострі відчуття без можливості виїхати далеко за місто.

Якщо серед усіх екстремальних видів кохання ви обрали саме цей, в першу чергу варто знайти плоский дах.

Крім того, важливо, щоб обраний будинок не був оточений більш високими будівлями.

Це допоможе уникнути кмітливих сусідів, які легко можуть зробити вас зіркою нового ролика на YouTube або викликати поліцію.

Також не забувайте, що в будь-який момент на дах може заявитися майстер, якому потрібно скрутити якісь дроти чи підключити інтернет.

До слова, в Києві чимало місць, де можна залізти на дах і побачити безліч міських пейзажів у новому ракурсі.

Щоправда на таких майданчиках ви, швидше за все, застанете немало людей.

А от відкриті дахи у спальних районах – на Оболоні чи Троєщині – ніхто не скасовував.

Влаштуйте романтику!

Візьміть з собою пляшку вина та фрукти, помилуйтеся зірками, а вже потім насолоджуйтеся один одним.

Крім того, варто захопити на дах килимок або плед, а також теплі речі.

Ваше розпечене від пристрасті тіло краще вберегти від раптових протягів і переохолодження.

Обережно, небезпечно!

Крім романтичних історій, варто пам’ятати про те, що секс на даху вкрай небезпечний.

Залежно від пори року, там то жарко, то мокро і слизько.

А сильний вітер на верхівці будинку часом здуває найкрупніших хлопців.

Завдяки відкритому простору, з позами для сексу на даху можна експериментувати.

Однак не забувайте, що ви перебуваєте на висоті, тож краще не підходити надто близько до краю та не робити різких рухів.

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