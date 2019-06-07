Які головні тренди панують у манікюрі цього літа та що треба знати, вибираючи декор нігтиків на випускний, читайте в матеріалі.

Манікюр на випускний є завершальним елементом образу. Багато дівчат, на яких чекає випуск-2019, шукають тренди цього літа. Факти ICTV зібрали гарні фото новинок модного манікюру.

Тренди манікюру 2019

Манікюр зі стразами

Жоден випускний бал не минає без приголомшливого блиску і яскравого переливу перламутрових кольорів каменів. Акуратна пірамідка в області прикореневої зони нігтьової пластини або викладена по лінії лунули смуга зі стразів на нігтики безіменного пальця доповнять ваш образ.

































Випускний 2019: тренди манікюру для коротких і довгих нігтів / 8 фотографий

Дизайн з малюнком на довгі нігті

Дуже ніжно виглядає акуратно виведений тонкими лініями розпис на нігтьовій пластині з покриттям у нюдових тонах.

Часто майстри нігтьового сервісу грають з візерунками, відтворюючи подобу набивні або вишитому малюнку на плаття випускниці, адже при створенні ідеального образу повинні бути дотримані всі деталі.





















Випускний 2019: тренди манікюру для коротких і довгих нігтів / 5 фотографий

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Манікюр з блискітками

Незамінний елемент будь-якого випускного балу, адже це святкування саме по собі втілює блиск, шик, розкіш, красу і сяйво.

Окремо виділене покриття з блискіток на одному або декількох нігтиках в тон наряду підкреслять аристократичність та імпозантності їх власниці.





















Випускний 2019: тренди манікюру для коротких і довгих нігтів / 5 фотографий

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Фото: vselennaiamanikiura