УЦОЯО опублікував відповіді на тест Зовнішнього незалежного оцінювання з біології

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опублікували правильні відповіді на тест ЗНО з біології.

Ознайомитися з правильними відповідями можна у розділі ЗНО 2019. Біологія.

Увага! Учасники, які складали ЗНО з біології російською мовою, отримають по одному балу, якщо, відповідаючи на завдання 38 (логічна пара №1), не обрали жодного варіанта відповіді або позначили такі відповіді: 1-Б або 1-Д (зошити № 1, 4, 7, 10, 13), 1-А або 1-Д (зошити № 2, 5, 8, 11, 14), 1-Б або 1-Д (зошити № 3, 6, 9, 12, 15).

Відповіді до ЗНО з біології

Читайте: ЗНО з української мови: для нацменшин зменшать поріг Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.

Джерело: УЦОЯО