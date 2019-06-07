PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

ЗНО 2019: відповіді на тест з біології

УЦОЯО опублікував відповіді на тест Зовнішнього незалежного оцінювання з біології

ЗНО 2019: відповіді на тест з біології

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опублікували правильні відповіді на тест ЗНО з біології.

Ознайомитися з правильними відповідями можна у розділі ЗНО 2019. Біологія.

Увага! Учасники, які складали ЗНО з біології російською мовою, отримають по одному балу, якщо, відповідаючи на завдання 38 (логічна пара №1), не обрали жодного варіанта відповіді або позначили такі відповіді: 1-Б або 1-Д (зошити № 1, 4, 7, 10, 13), 1-А або 1-Д (зошити № 2, 5, 8, 11, 14), 1-Б або 1-Д (зошити № 3, 6, 9, 12, 15).

Відповіді до ЗНО з біології

ДжерелоУЦОЯО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка