День родини в Україні щорічно святкують 8 липня. Факти ICTV пропонують невеликий екскурс в історію цього свята.

День сім’ї бере початок у 1989 року. Саме тоді Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила 1994 рік Міжнародним роком сім’ї.

Таким чином намагалися підвищити роль родини у суспільстві, підкреслити важливість повних сімей, спонукати людей до усиновлення, створення будинків сімейного типу, звернути увагу на відповідальність у родинах.

Пізніше, 20 вересня 1993 року, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, було запроваджено Міжнародний день сім’ї, який відзначається щороку 15 травня.

Тодішній генсек Організації Кофі Аннан заявив, що, коли зневажаються основні права однієї сім’ї, єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

В Україні є свій власний День сім’ї, який офіційно відзначається щороку 8 липня. Дата є сталою і незмінною, незалежно від того, на який день тижня припадає. Указ про його святкування було підписано у 2012 році.

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Зараз ці питання актуальні як ніколи, адже соціологи з’ясували, що в сучасних сім’ях подружжя проводить наодинці не більше чотирьох хвилин на день.

То ж свято – це чудовий привід провести час разом, відклавши всі свої справи і проблеми. Бо хто ще так щиро розділить радість у моменти щастя, як не близькі та кохані.

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2019 рік.