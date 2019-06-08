Компанія EA вперше показала геймплей відеогри Star Wars Jedi Fallen Order.

Під час EA Play показали геймплей відеогри Star Wars Jedi Fallen Order, яка виходить 15 листопада 2019 року.

Події відеогри розгортатимуться у період правління Галактичної Імперії, а гравці візьмуть на себе роль одного з джедаїв, який тривалий час переховувався у цю епоху.

Крім світволого меча і сили, в арсеналі головного героя буде багато акробатичних трюків, таких як біг по стінах.

Читайте: E3 2019: розклад прес-конференцій і прогнози анонсів

Будуть крім звичайних солдатів у Star Wars Jedi Fallen Order і воїни, яких спеціально навчали битися з тими, хто використовує силу.

Загалом геймплей нагадує серію відеоігор Dark Souls, тому не варто думати, що джедаю буде так легко пробитися через штурмовиків Галактичної Імперії.

До слова, компанія Google розповіла про дату виходу та інші подробиці ігрової платформи Stadia.

Відео: EA Star Wars