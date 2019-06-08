Яким буде 8 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Емоційно напружений день. Може здаватися, що щастя залежить від інших людей, їх ставлення до нас. Але не варто загострювати на цьому увагу, інакше будуть виникати непорозуміння і конфлікти.

Першу половину дня бажано присвятити собі – дуже корисними будуть заняття йогою та інші практики.

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Протягом дня може виникати схильність до деструктивних дій, різким реакцій.

У другій половині дня опору може дати творчий підхід у справах і заняття творчістю.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019 року.