NASA дозволить 30-денні польоти на Міжнародну космічну станцію. Перший турист вирушить у 2020 році.
Американське космічне агентство NASA планує відправляти туристів на Міжнародну космічну станцію з 2020 року.
Агентство дозволить щороку відправляти двох людей, які перебуватимуть на МКС протягом 30 днів.
За подорож доведеться заплатити близько $50 млн.
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Організовуватимуть такі подорожі компанії Boeing Co та SpaceX, які визначатимуть вартість.
За перебування на станції доведеться заплатити $35 тис. за добу. У цю суму входять витрати на харчування, зберігання речей та комунікацію одного туриста на станції.
Нагадаємо, раніше NASA обрало назву для програми польоту на Місяць.
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