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NASA дозволить туристам літати на МКС – ціна квитка

NASA дозволить 30-денні польоти на Міжнародну космічну станцію. Перший турист вирушить у 2020 році.

NASA дозволить туристам літати на МКС – ціна квитка

Американське космічне агентство NASA планує відправляти туристів на Міжнародну космічну станцію з 2020 року.

Агентство дозволить щороку відправляти двох людей, які перебуватимуть на МКС протягом 30 днів.

За подорож доведеться заплатити близько $50 млн.

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Організовуватимуть такі подорожі компанії Boeing Co та SpaceX, які визначатимуть вартість.

За перебування на станції доведеться заплатити $35 тис. за добу. У цю суму входять витрати на харчування, зберігання речей та комунікацію одного туриста на станції.

Нагадаємо, раніше NASA обрало назву для програми польоту на Місяць.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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