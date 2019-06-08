8 червня відзначають Всесвітній день океанів. Факти ICTV зібрали для вас 10 дивовижних фактів про морські глибини, а також неймовірні фотографії.

1. Океани існували на планеті за 3 млрд років до появи життя.

2. Швидкість звуку у воді майже у п’ять разів вища, ніж у повітрі.

3. Зараз досліджено всього 5-7% дна океану і всього 1% товщі океану.

4. У Тихому океані є місце, яке називають Вайт Шарк Кафе (Кафе білих акул). Це місце розмноження білих акул.

5. 99% всіх видів акул були знищені або вимерли.

6. На дні океанів існують справжні підводні річки, а точніше, так зване “холодне просочування”.

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7. Найнижча точка Землі знаходиться у західній частині Тихого океану – у Маріанській западині. Дно глибини знаходиться на позначці до мінус 11 034 м.

8. У океані існує підводний водоспад. Це вражаюче видовище можна побачити на берегах півострова Ле-Морн-Брабан, який є частиною держави Маврикій.

9. За оцінками експертів, океан досі приховує у собі близько 20 млн тонн золота.

10. У океані знаходиться море диявола, яке ще називають трикутник дракона. Моряки бояться цього місця і намагаються не перетинати його.

У морі диявола не живуть ні риби, ні птиці. Проте часто бувають найпотужніші бурі і шторми. Вони виникають буквально ні з чого.

Не дарма дослідники називають це місце тихоокеанським Бермудським трикутником.













































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