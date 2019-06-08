Морозиво – один з улюблених десертів у всьому світі. Пломбір, ескімо, крем-брюле, ягідне чи шоколадне – знайти свій улюблений смак може кожен. У продаж улюблений смаколик вперше надійшов саме 8 червня 1786 року у Нью-Йорку.

Смак першого морозива

Перші десерти, що нагадують морозиво, з’явилися за 2 тис. років до нашої ери в Китаї. Десерт готували з льоду та снігу, змішаного зі шматочками апельсинів, лимонів і зернятками гранатів.

У свою чергу стародавні греки ласували охолодженим вином, соками та молочними продуктами. Ескімоси готували морозиво – акутак – із ягід, м’яса та сала.

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Один із перших відомих зразків морозива з’явився у 5 ст. до н.е. в Ірані та називався фалуде. Десерт був замороженими з рожевою водою, лаймовим соком, меленими фісташками нитками з харчовим крохмалем.

В Європу перші рецепти морозива привіз Марко Поло з Китаю у 13 ст. А опублікували рецепт улюблених ласощів вперше у 1718 році у збірнику рецептів місіс Мері Ілз у Лондоні. У промислових масштабах морозиво почали виготовляти у 19 ст., перша фабрика відкрилася у 1851 році в Балтіморі (США).

Найдорожче морозиво у світі

Найдорожчим морозивом у світі є сандей Frrrozen Haute Chocolate вартістю $25 тис. Морозиво, автором якого є Стівен Брюс, готують із 5 грамів їстівного золота (23 карат) і подають у високому бокалі на ніжці, зсередини покритим шаром їстівного золота.

Зверху десерт прикрашений збитими вершками з тонким шаром їстівного золота, поверх якого розташовано кілька шоколадних цукерок сорту трюфель La Madeline au Truffle вартістю $250 кожна.

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Як приготувати морозиво вдома

Зараз зробити морозиво в домашніх умовах не складає жодних труднощів. Існує безліч рецептів, що дозволяють приготувати десерт у морожениці чи без неї.

Інгредієнти для приготування пломбіру:

молоко – 300 мл

вершки 35% – 250 мл

сухе молоко – 35 гр

цукор – 90 гр

ванільний цукор – 1 ч. л.

крохмаль кукурудзяний – 10 гр

Змішайте в каструлі цукор із сухим молоком. Влийте, поступово та постійно перемішуючи, 250 мл молока. Розчиніть крохмаль у молоці, що залишилося.

Поставте каструльку на середній вогонь, коли закипить молоко, додайте крохмаль. Перемішуючи, дайте суміші загуснути. Приберіть із вогню, процідіть, накрийте поліетиленовою плівкою та залиште остигати.

Холодні вершки збийте до м’яких піків. Введіть у холодну молочну суміш, перемішайте.

Поставте суміш у морозилку та збивайте кожні 20 хвилин (або поставте суміш у мороженицю).

Коли десерт охолоне, але буде ще м’яким, можна перекласти його в паперові порційні стаканчики.

До речі, вчені дійшли висновку, що вживання кави не несе ризику для серцево-судинної системи.

Фото: dreamstime, reddit