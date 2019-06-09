Не забудьте привітати найдорожчих людей у своєму житті з Міжнародним днем друзів. Факти ICTV допоможуть це зробити.

Міжнародний день друзів відзначатимуть у 2019 році 9 червня. Ця святкова дата вважається неформальною, але причина її створення не втрачає актуальності.

День друзів було створено спеціально для того, щоб нагадати про людей, які роблять нас щасливими.

Сьогодні у зв’язку з появою комп’ютерів і новітніх засобів комунікації дружба стала ще більш широкою і інтернаціональною. Щоб привітати друзів, нині потрібно просто набрати СМС-повідомлення. А ось і добірка привітань:

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Моє життя приголомшливе, тому що у ньому є ти. У цей особливий день хочу нагадати тобі, що я вдячний за усі прекрасні моменти мого життя. З Днем друзів!

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Після ще одного чудового року дружби цей день настав ще раз, щоб нагадати нам, як багато ми значущий одне для одного. З Днем дружби, мій дорогий найкращий друг!

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Неважливо, що я бажаю тобі у цей особливий день, цього буде недостатньо, щоб висловити свої почуття до тебе. У тебе завжди є особливе місце у моєму серці. З Днем дружби!

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Можливо, я не стану ідеальним другом для тебе, але собі я ніколи не зможу знайти друга більш ідеального, ніж ти. Ти зробив нашу дружбу великою! З Днем ​​дружби!

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Я заздрю ​​тобі, бо ти зустрів у житті таку чудову людини, як я. Воістину, Бог благословив тебе. У будь-якому випадку, щасливого Дня дружби!

Нагадаємо, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.