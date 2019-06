Ось і настав червень, а це означає, що E3 2019 вже на порозі і незабаром геймерів чекає велика кількість новин про відеоігри. Факти ICTV підготували розклад прес-конференцій, щоб ви нічого не пропустили.

E3 2019 пройде з 11 по 13 червня, але прес-конференції, за традицією, проводяться трохи раніше. Варто також згадати про те, що Sony вперше за довгий час не проведе традиційну прес-конференцію.

На сьогодні розклад прес-конференцій виглядає наступним чином:

EA Play – кілька прямих трансляцій, перша з яких розпочнеться 8 червня о 19.30 (за київським часом);

прес-конференція Microsoft – 9 червня 23.00;

прес-конференція Bethesda – 10 червня 3.30;

PC Gaming Show – 10 червня 20.00;

прес-конференція Limited Run Games – 10 червня 22.00;

прес-конференція Ubisoft – 10 червня 23.00;

прес-конференція Square Enix – 11 червня 4.00;

Nintendo Direct – 11 червня 19.00;

Тепер давайте пройдемося по тих відеоіграх, які ми можемо побачити на E3 2019.

Microsoft

Минулого року компанія Microsoft неабияк попітніла для того, щоб дійсно порадувати геймерів великою кількістю новинок. А відсутність Sony на E3 2019 говорить про те, що більшість найяскравіших мультиплатформових анонсів ми побачимо саме на прес-конференції Microsoft.

З упевненістю можна сказати, що CD Project Red не збираються зраджувати традиціям і привезуть свою нову відеогру Cyberpunk 2077 на прес-конференцію Microsoft. Чекаємо нового геймплея і анонсу хоча б року, в якому польська відеогра потрапить на прилавки магазинів.

Сміливо можна чекати і нової інформації про Halo Infinite, який Microsoft анонсували на минулій прес-конференції E3. Відомо, що серед ексклюзивів Microsoft на прес-конференції з’явиться і Gears of War 5, який, швидше за все, випустять цього року.

На прес-конференції ми можемо побачити і Dying Light 2, який анонсували ще минулого року. Цілком можливо, що нам покажуть нові елементи геймплея, а також розкажуть про дату виходу.

Також пройшов слух про те, що Джордж Мартін консультував відому японську студію From Software (Dark Soul, Bloodborne, Sekiro: Swadows Die Twice). Чи буде це японська версія Гри престолів або щось абсолютно нове, ми зможемо дізнатися вже зовсім скоро.

Крім того, Microsoft можуть відкрити завісу таємниці над ігровою платформою компанії наступного покоління.

Bethesda

У улюбленців багатьох геймерів по всьому світу Bethesda все повинно бути досить прогнозовано. По-перше, на прес-конференції компанії повинні розповісти про дату виходу Doom Ethernal, який обіцяли випустити цього року.

По-друге, на E3 2019 Bethesda повинна поділитися новою інформацією про нову RPG Starfield, яка вийде до The Elder Scrolls VI. Можливо ми навіть вперше побачимо геймплей новинки.

Також можливі й сюрпризи від компанії у вигляді нових відеоігор від Arkane Studios (серія Dishonored, Prey) і Tango Gameworks (серія The Evil Within).

Ubisoft

Ще до початку E3 2019 Ubisoft продемонстрували, що приїдуть на виставку не з порожніми руками. Однак поспішаю розчарувати фанатів Assassin’s Creed, адже сама компанія заявила, що цього року не варто очікувати нової частини серії. Цілком можливо, як і планувалося раніше, на заміну популярній серії цього року прийде третя частина недооціненої Watch Dogs.

Повинна з’явитися на прес-конференції і Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, яку анонсували незадовго до E3 2019. Можна припустити, що Ubisoft покажуть ще трохи геймплея Skull & Bones і оголосять точну дату релізу.

Може компанія порадувати гравців і датою виходу Beyond Good and Evil 2, поява якого на прес-конференції Ubisoft стала своєрідною традицією.

Любить Ubisoft і сюрпризи, а тому чекаємо і сподіваємося на нову відеогру по South Park, а також повернення популярних серій Splinter Cell і Rayman.

Варто не забувати, що розробник завжди вмів дивувати анонсами, які мало хто міг собі уявити (For Honor, Steep, Mario + Rabbids), а тому можна припустити, що E3 2019 не стане виключенням і гравці побачать щось дивовижне.

Square Enix

Компанії Square Enix рідко вдавалося виділятися своєю прес-конференцією на загальному тлі, але це не означає, що вона не може здивувати своїми анонсами. Вперше за довгий час геймерам представили Final Fantasy VII Remake і обіцяли більше новин у червні, тому можна припустити, що відеогра з’явиться на прес-конференції.

Також відомо, що вже тривалий час у розробці знаходиться відеогра за мотивами Месників і компанія вже підтвердила, що її вперше покажуть на E3 2019.

Фанатів Deus Ex не залишають надії на те, що на прес-конференції Square Enix ми дізнаємося хоч трохи про нову частину серії, адже минулого року поширювалася інформація про те, що роботу над франшизою не зупинено.

Під крилом Square Enix ведеться і розробка неанонсованої відеоігри в жанрі Shooter від People Can Fly, які подарували геймерам трилогію Gears of War.

Nintendo

Не потрібно відсувати на другий план і Nintendo, хоча і чекати чогось неймовірного від них не варто. Літо заполонять ексклюзивні відеоігри на ігрову платформу Nintendo Switch, тому велику частину трансляції компанія повинна присвятити саме їм.

Однак побачити новий геймплей Super Mario Maker 2, Fire Emblem: Three Houses, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order і Astral Chain – це теж неабиякий плюс для гравців.

Можливо, ми нарешті побачимо геймплей і дату виходу Bayonetta 3, яку анонсували ще у 2017 році або нам відкриють завісу над розробкою нової частини Metroid, яку нещодавно вирішили повністю переробити.

Не забуваємо про Sony

Хоча Sony і заявила, що не збирається проводити традиційну прес-конференцію, останнім часом компанія запустила State of Play, на якому ділиться новинами про майбутні новинки на PlayStation 4.

Саме під час такої трансляції компанія показала новий трейлер Final Fantasy VII Remake, а тому можна припустити, що PlayStation, як порядний бренд, не збирається повністю пропускати E3 2019.

Якщо ж State of Play все ж відбудеться, то можна очікувати нових подробиць про Final Fantasy VII Remake і нової інформації про один з прийдешніх ексклюзивів на PlayStation 4, серед яких Last of Us 2, Death Stranding і Ghost of Tsushima.

До слова, 29 травня опублікували новий трейлер Death Stranding, в якому вказали дату виходу відеогри.

Владислав Бомбела