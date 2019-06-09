Сьогодні відбулася пряма трансляція події EA Play, на якій компанія розповіла про нові відеоігри і підтримку проектів, що вже вийшли. Факти ICTV зібрали найцікавіше з EA Play.

Хоча цього року EA й не бере участь у E3 2019 офіційно, саме з EA Play пов’язують початок тижня E3.

EA вирішила цього разу не тягнути з найцікавішою частиною своєї презентації до останнього і вирішила одразу почати зі Star Wars Jedi: Fallen Order – нової відеогри у всесвіті Зоряних Воєн.

Відеогра розповість історію Кала Кестіса – джедая, який переховувався після подій третього епізоду кіносаги.

У геймплейному ролику можна побачити, що гравцям доведеться побувати на планеті Кашиїк і допомогти повстанцям у боротьбі з Галактичною Імперією.

Геймплей у Star Wars Jedi: Fallen Order дуже нагадує серію Dark Souls, але зі своїми показниками витривалості і сили головного героя. Тобто, гравцям доведеться постаратися для того, аби розправитися навіть з невеликою групою штурмовиків.

А от спеціально навчені воїни і дикі звірі на планеті становитимуть неабияку загрозу для джедая. Залишається сподіватися, що EA не наважиться включити до Star Wars Jedi: Fallen Order чергову механіку для викачування грошей з гравців.

Наступна презентація була присвячена Apex Legends – популярній відеогрі у жанрі Battle Royal, яка нещодавно з’явилася на ринку, але вже встигла завоювати серця багатьох гравців.

Найбільше порадує фанатів Apex Legends те, що другий сезон стартує вже 2 липня, а разом з ним у відеогру додадуть нову зброю, режим рангової гри та нового персонажа – легенду Воттсон.

Вона спеціалізуватиметься на захисті загону за допомогою електричних парканів.

Наступним на черзі був Battlefield V, який й надалі збираються підтримувати безкоштовним додатковим контентом.

Четверта глава під назвою Defying the Odds стане доступна гравцям вже 27 червня. Разом з нею до відеогри додадуть чотири карти, проте не всі будуть доступні одразу.

Наприклад, карту Marita додадуть до Battlefield V у липні. Також максимальний рівень гравців обіцяють підвищити з 50-го до 500-го.

Розробники обіцяють, що на цьому нововведення не завершаться і нас чекає іще багато цікавого.

Звичайно ж, яка може бути презентація EA без FIFA. Цього року нас очікує реліз FIFA 20, яка з’явиться у магазинах 27 вересня.

У відеогрі повернеться популярний режим Моя команда, який дозволяє створити свою команду і вивести її проти інших гравців.

Основним нововведенням стане режим вуличного футболу, в якому дозволять створювати своїх гравців і виконувати трюки, які можливі тільки на вулиці, наприклад, удар від стіни.

Геймплей майже не показали, але розробники обіцяють, що тепер буде більше виходів один-на-один у грі з комп’ютерними опонентами, а захисники менше “працюватимуть” без контролю гравців.

Фанатів NFL чекала презентація Madden NFL 20, в яку додали режим кар’єри, як це колись було у FIFA.

Цікавим є те, що розробники намагатимуться коригувати статистку гравців протягом сезону. Тобто, якщо гравець із 92 балами на запуску почав погано себе проявляти у реальному житті, йому знизять бали й у відеогрі.

Зіграти у Madden NFL 20 можна буде 2 серпня.

Останньою на EA Play стали Sims 4, а точніше нове доповнення для відеогри під назвою Життя на острові.

Тепер ваші сімси зможуть переїхати на тропічний острів і жити там, подалі від метушні міста.

На них чекають нові веселощі, можливість потоваришувати із дельфінами, або навіть стати русалками.

Проте крім розваг, потрібно працювати і тримати свій острів у чистоті. Вийде доповнення вже 16 липня.

Загалом, враження від EA Play залишилося двояке. З одного боку, EA вчиться на своїх помилках і представила Star Wars Jedi: Fallen Order у дійсно шикарному вигляді, а Battlefield V, навіть незважаючи на важкий запуск, продовжує отримувати велику кількість якісного контенту.

А от з іншого боку – нічого нового від компанії ми не побачили. Крім спортивних відеоігор, єдиною великою новою відеогрою компанії на цей рік залишається Star Wars Jedi: Fallen Order, про розробку якого всім було відомо іще рік тому.

Жаль, що нічого не почули про новий Dragon Age від Bioware, або ж нову частину Need for Speed. Всі сподівання зараз на Microsoft, який зміг здивувати минулого року і, згідно з чутками, не збирається пасти задніх на E3 у 2019 році.

До слова, компанія Google поділилася подробицями про ігрову платформу Stadia.

Відео: EA Star Wars, Battlefield, EA SPORTS FIFA, The Sims