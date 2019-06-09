Сезон відпусток вже тут і всі замислюються про те, куди можна поїхати. Факти ICTV зібрали чотири найкращих країни для відпочинку українців.

Куди краще поїхати відпочити влітку – таке питання з’являється у багатьох людей з наближенням сезону відпусток. І затягувати з його вирішенням не варто, адже тури і місця в готелях розлітаються з величезною швидкістю.

Факти ICTV зібрали чотири країни для відпустки, які найбільш популярні серед українців.

Туреччина

Туреччина досі залишається одним з найбільш пріоритетних напрямків для подорожей українців.

Тут вас чекають прекрасні пляжі чотирьох морів, а також термальні джерела Ялови. Любителям подивитися на визначні пам’ятки повинен сподобатися Стамбул, в якому знаходиться палац Топкапи і Блакитна мечеть.

Не обійдеться у Стамбулі без гучних базарів і магазинів, в яких можна купити місцеві солодощі та вироби.

Серед турецьких галькових пляжів можна з легкістю порекомендувати Коньяалти, який знаходиться в Анталії і у 2006 році отримав престижну нагороду Блакитний прапор.

Уздовж усього пляжу розставлено багато роздягалень, туалетів, шезлонгів та інших речей, які забезпечать ваше комфортне перебування тут. Крім того, недалеко від Коньяалти знаходяться дельфінарій та аквапарк, що дозволить з інтересом провести день.

Пляж Клеопатри в Аланьї і його пісок, який нібито завезли з батьківщини великої єгипетської цариці, по праву вважаються одними з найкращих у Туреччині. Він чудово підійде для відпочинку з дітьми, адже на набережній багато дитячих майданчиків, а вхід в море пологий.

Коли вам набридне відпочинок на пляжі, то можна оглянути місто з висоти середньовічної фортеці або ж спуститися в печеру Дамлаташ.

Якщо ви шукаєте тишу і давно хотіли зануритися в Егейське море, то вам не знайти місця краще, ніж бухта Амос. На півострові Бозбурун все відчувається по-домашньому.

Також відвідуючи бухту Амос не забудьте пройтися по руїнах стародавнього міста.

Влітку у Туреччині досить спекотно. У червні температура повітря зазвичай не перевищує 28°, тому українці досить легко можуть її перенести. А ось у липні-серпні не варто очікувати того, що температура опуститься нижче 33°.

Вартість найпопулярніших турів до Туреччини на сім днів стартує від 15-20 тис. грн за двох туристів.

Середня ціна перельоту з Києва до Анкари складе 3 тис. грн.

Вартість перебування у чотиризірковому готелі на сім днів стартує від $260 за сім ночей за двох дорослих. І вам не варто хвилюватися про харчування, адже у більшості турецьких готелів працюють за системою Все включено.

Номер на одну людину стартує від $180. Також можна зняти квартиру, за що доведеться заплатити від 800 грн на добу.

Крім того, у туристів з України є можливість подорожувати до Туреччини за ID-паспортом і віза для поїздки не знадобиться.

Єгипет

Набирає популярності серед українських туристів і Єгипет, який все частіше обирають як місце для відпочинку.

Мабуть будь-який турист, не замислюючись, зможе назвати головні визначні пам’ятки Єгипту – піраміди. Тут ви зможете не тільки побувати на екскурсіях по старовинних містах а й скупатися у Середземному і Червоному морях.

Крім того, приємна ця країна й тим, що приїхати сюди можна в будь-яку пору року, щоб насолодитися спекою та екзотичними розвагами.

Вже з першого місяця літа в Єгипті починається справжня спека. Температура повітря піднімається до 35° і рідко опускається нижче 30° тепла. А в липні-серпні температура може досягати 40° вище нуля.

У середньому за тур до Єгипту за двох людей доведеться заплатити близько 15-16 тис. грн.

Переліт з Києва в Шарм Ель Шейх обійдеться приблизно у 4 тис. грн. В аеропорту Єгипту знадобиться придбати візу на перебування в країні на 30 днів, яка коштує $25 (приблизно 660 грн).

Двом дорослим за номер у чотиризірковому готелі з системою Все включено потрібно буде заплатити від $255 за сім днів.

Ціна квартири для проживання двох людей стартує від 450 грн на добу.

Болгарія

Непоганим місцем для відпочинку українців є й Болгарія, яка хоч і має все “те ж саме” Чорне море, пропонує низку цікавих дрібниць.

Крім гарних пляжів, Болгарія може запропонувати туристам велику кількість цілющих джерел. Любителів архітектури і мистецтва також не залишать без уваги завдяки великій кількості монастирів і храмів.

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Люблять їздити на оздоровчі курорти в Болгарії зі всієї Європи, адже мінеральні води і лікувальні грязі тут прекрасно доповнюються з кліматом країни.

У Болгарії, зазвичай, суха і сонячна погода не змінюється протягом усього літа. Увесь сезон тут можна очікувати 25-29° тепла.

Десятиденний відпочинок у Болгарії обійдеться двом туристам в середньому у 17 тис. грн, однак якщо вам хочеться заощадити, то можна знайти тур з переїздом на автобусі, який обійдеться приблизно в 12,5 тис. грн за двох осіб.

Проживання у готелі Болгарії стартує від $200 за двох дорослих. Однак потрібно пам’ятати, що у більшості готелів в цю вартість не входить харчування. Іноді у болгарських готелях в ціну проживання входить сніданок.

Одному дорослому за проживання доведеться заплатити від $ 180.

Часто під час поїздки до Болгарії мандрівники обирають приватне житло замість готелів. Адже його оренда досить дешева – стартує від €6 за ніч за одного туриста.

Вартість перельоту складе з Києва складе близько 3,5 тис. грн. Віза для поїздки в Болгарію не знадобиться, якщо у вас є біометричний паспорт.

Греція

Греція порадує українських туристів не тільки своїми прекрасними пляжами і стародавньою архітектурою, але й місцевою кухнею і природою.

Приїхавши в Афіни, можна відразу ж зайнятися оглядом визначних пам’яток, серед яких храм Гефеста, театр Діоніса, Парфеон і багато інших. Любителям природи і пляжів можна порадити відвідати Родос.

Великою популярністю серед мандрівників користується грецький острів Крит. Переліт з Києва обійдеться приблизно в 12 тис. грн.

У Греції теж досить спекотно, але не набагато більше, ніж зараз в Україні. Протягом літа температура тут коливається у межах 30° тепла.

Ціна проживання на острові у готелі стартує від $378 за двох дорослих за шість ночей. Харчування за таку ціну не включене.

Навіть без харчування, або тільки зі сніданком, найпопулярніші тури Греції обійдуться українським туристам у 25 тис. грн за двох на 7 ночей.

Можна у Греції і зняти квартиру, що обійдеться порівняно недорого, якщо у вас велика компанія. Ціни стартують від €25 євро за однокімнатну квартиру, проте навіть у такому випадку ви отримаєте три спальних місця.

Однак гарячі путівки можна урвати і за 15 тис. грн за двох туристів. Для відпочинку у Греції українцям з біометричними паспортами віза не знадобиться.

Переліт з Києва до Афін стартує від 5,2 тис. грн.

За сім днів у чотиризірковому готелі Греції двом туристам доведеться заплатити від $315. Зазвичай, у вартість проживання входить тільки сніданок. Також бувають випадки, коли харчування в готелях Греції не передбачено.

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