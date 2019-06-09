Міжнародний день друзів святкують 9 червня. Кращі листівки, які ще раз нагадають про важливість дружби в житті, підготували Факти ICTV.

9 червня українці відзначають Міжнародний день друзів.

Точної інформації про те, хто та коли заснував це свято, немає. За деякими даними, воно з’явилося у 1935 році в США. Тоді конкретної дати святкування не було призначено. Тому вирішили святкувати у першу неділю серпня.

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Але з часом традиції змінилися і відтепер 30 липня святкують День дружби. Основою для цього свята стала Декларація і програма дій у сфері культури миру.

День друзів так і не став офіційним святом. Але став гарним приводом ще раз подякувати своїм друзям за те, що вони у вас є.

Кращі привітання у листівках з цим святом підготували для вас Факти ICTV.





































Міжнародний день друзів – привітання в картинках / 9 фотографий

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли в Україні святкують День молоді.