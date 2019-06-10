9 червня відбулася прес-конференція Microsoft на E3 2019. Факти ICTV розкажуть вам про найцікавіші відеоігри, які показали під час презентації.

На E3 2019 Microsoft вирішила відійти від манери говорити про відеоігри і почала показувати їх, що ми вже спостерігали і минулого року.

Почалася прес-конференція з нової відеогри від творців Fallout: New Vegas під назвою The Outer Worlds. Геймплей дуже нагадує відому постапокаліптичну серію.

Головна відмінність – події відеоігри відбуватимуться у космосі. Реліз The Outer Worlds запланований на 25 жовтня 2019 року.

Ninja Theory, яка у 2018 році приєдналась до Microsoft, презентувала свій новий проект – Bleeding Edge. За словами розробників, це – суміш екшну і мультиплеєра.

Стилістика нагадує Overwatch, але з домішком панку, якщо можна так висловитися. Тестування Bleeding Edge почнеться вже 27 червня.

Неймовірно, але творці популярного Minecraft анонсували відеогру Minecraft Dungeons. Стилістика залишилася все така ж “блокова”, а ось геймплей тепер нагадує серію Diablo.

Випробувати нове творіння можна буде навесні 2020 року.

Був у Microsoft і трейлер Star Wars: Jedi Fallen Order, проте там не показали практично нічого нового.

Слідом гравцям вперше показали трейлер Blair Witch. З гравцями буде вірна камера і бажання дізнатися, що ж сталося з людьми з культової псевдодокументалки.

Відеогра дуже сильно нагадує серію Outlast і виглядає досить цікаво.

Нарешті CD Project Red поділилася на E3 2019 новими подробицями про Cyberpank 2077. Нам показали новий трейлер з пограбуванням і його наслідками.

Судячи з усього, він не відображає реальний ігровий процес, але виглядає при цьому дуже і дуже стильно. Одну з ролей у відеогрі зіграє Кіану Рівз.

Після такого великого анонсу відомий актор з’явився на сцені і розповів трохи більше про Cyberpank 2077. Події відеоігри відбуватимуться в мегаполісі, жителі якого схиблені на кібернетичних модифікаціях.

Дата виходу Cyberpank 2077 – 16 квітня 2020 року.

Через довгі роки очікувань до гравців повертаються Battletoads. Це буде класичний Beat ’em up з можливістю кооперативного проходження до трьох гравців.

Повернуться в Battletoads і всіма улюблені і в той же час ненависні мотоцикли. На жаль, дата виходу відеоігри наразі невідома.

Відсьогодні популярний Xbox Game Pass почне працювати і на ПК. За передплатою ви зможете отримувати велику кількість хітових відеоігор щомісяця.

Вартість підписки майже $10 на місяць (близько 270 грн).

Також на E3 2019 стало відомо, що до Microsoft приєднається студія Double Fine, яку заснував Тім Шейфер.

Не обійшлося і без нового трейлера від розробників. Показали Psychonauts 2, в якому головному героєві знову доведеться зануритися в нестабільну психіку різних людей.

Візуально відеогра дуже схожа на першу частину, але з більш приємними текстурами.

А ось фанатів Lego і Зоряних Воєн чекає відеогра Lego Star Wars The Skywalker Saga. Вона з’явиться у магазинах десь у 2020 році і переказуватиме історію всіх дев’яти фільмів.

Свої “ексклюзиви” компанія вирішила залишити на другу половину прес-конференції і почала з Gears of War 5. Тягнути не стали і заявили, що відеогра вийде 10 вересня 2019 року.

Анонсували новий режим під назвою Escape (Втеча).

На жаль, нам вирішили показати тільки кінематографічний трейлер, з якого можна зробити висновок, що команді з трьох гравців потрібно буде виконати певне завдання у Вулику і якомога швидше з нього вибратися.

Приїхав на E3 2019 і Dying Light 2, в якому нам обіцяють більше зомбі, більше можливостей для паркуру та неординарних рішень під час втечі від заражених.

Як і в першій частині, вдень зомбі будуть ліниві, а вночі проти гравців виступлять справжні мисливці. Введуть у Dying Light 2 і систему рішень, яка впливатиме не тільки на розвиток сюжету, а й на світ відеогри.

Вийде Dying Light 2 навесні 2020 року.

Популярна в східних країнах MMO RPG Phantasy Star Online 2 вийде в західних країнах, але ось коли, гравцям не розповіли.

Популярна японська серія Tales of отримає нову частину і розповість історію світу Arise. Вийде колись у 2020 році.

З моменту анонсу Borderlands 3 ми все частіше і частіше натрапляємо на нову інформацію про гру. На E3 2019 нам показали всіх чотирьох ігрових персонажів, а також хаос битв.

Збирайте команду, розподіляйте ролі, бийтеся за лут, адже Borderlands 3 вийде вже у вересні, а до цього ви можете зіграти в нову кампанію у Borderlands 2, яка розповість про події перед третьою частиною.

Чутки про співпрацю From Software, відомої серією Dark Souls, і Джорджа Мартіна підтвердилися. З трейлера, як зазвичай, нічого не зрозуміло, але ось напевно можна сказати, що легкою гра не буде.

Новинка носить назву Elden Ring, але про дату релізу нам наразі нічого не розповіли. Будемо сподіватися, що побачимо відеогру до кінця 2020 року.

Наостанок Microsoft розповіла про технологію Xcloud, яка дозволяє стрімити відеоігри на різні пристрої.

Дізналися ми трохи і про нову консоль від компанії. Розробкою займається команда, яка створила Xbox One X. Вони хотіли створити щось більше, ніж просто ігрову платформу нового покоління.

Проект Скарлет від Microsoft випустять наприкінці 2020 року і обіцяють, що він буде щонайменше вчетверо потужнішим за Xbox One X і зможе підтримувати роздільну здатність 8K.

Ігрову платформу оснастять накопичувачем SSD і новим, потужним процесором. Однією з перших відеоігор для платформи стане Halo Infinite.

Після цього на E3 2019 показали новий трейлер відеоігри, після чого прес-конференція завершилася.

Цього року прес-конференція Microsoft неабияк розчарувала, навіть з огляду на той факт, що всі готуються до виходу нового покоління ігрових платформ.

Дійсно цікавих анонсів було дуже мало, а навіть такий очікуваний проект, як Cyberpank 2077, крім появи Кіану Рівза, нічим не здивував.

Навіть попри те, що компанія показала аж 60 ігор за півтори години, практично нічим вразити не змогли (навіть анонсом Elder Ring).

Будемо сподіватися, що це лише початок і далі нас чекає багато цікавих анонсів вже від Ubisoft, Square Enix, Bethesda і Nintendo.

До слова, на EA Play вперше показали геймплей відеогри Star Wars: Jedi Fallen Order.

Відео: Xbox, Gamespot, DoubleFineProd,

Фото: Borderlands