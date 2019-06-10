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E3 2019: Final Fantasy VII Remake отримав дату виходу

PlayStation опублікував новий трейлер Final Fantasy VII Remake і назвав дату виходу відеогри.

Final Fantasy VII Remake

На каналі PlayStation з’явився новий трейлер Final Fantasy VII Remake, в якому датою виходу відеогри значиться 3 березня 2020 року.

Як й очікувалося, PlayStation не збирається повністю пропускати E3 2019 і продовжує публікувати трейлери майбутніх новинок.

У новому трейлері можна побачити проходження першої місії Final Fantasy VII Remake.

Читайте: E3 2019: розклад прес-конференцій і прогнози анонсів

Відеогра стала іще більше орієнтованою на екшн, ніж раніше.

Крім головного героя Клауда, гравець зможе взяти під контроль й інших персонажів з обраної групи.

Вийде Final Fantasy VII Remake ексклюзивно на PlayStation 4.

До слова, на E3 2019 компанія Microsoft розповіла про дату виходу ігрової платформи нового покоління під кодовою назвою Project Scarlet.

Відео: PlayStation

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