Під час прес-конференції Microsoft на E3 2019 стали відомі подробиці ігрової платформи наступного покоління Project Scarlet і дата її виходу.
На E3 2019 відбувся анонс Project Scarlet – ігрової платформи наступного покоління від компанії Microsoft. Вона з’явиться у продажу наприкінці 2020 року.
За словами компанії, нова ігрова платформа буде щонайменше вчетверо потужнішою за Xbox One X і вчетверо швидше завантажуватиме відеоігри.
Пообіцяли розробники і те, що Project Scarlet зможе підтримувати роздільну здатність 8К і запускати відеоігри у 120 кадрах на секунду.
Також Microsoft заявила, що різниця між восьмим і дев’ятим поколінням ігрових платформ буде найбільшою в історії Xbox.
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Під час презентації був і невеликий тизер, з якого можна зробити висновок про те, що усі відеоігри з попередніх консолей Xbox будуть доступні на Project Scarlet.
Дуже важко повірити в те, що відеоігри на новій платформі працюватимуть у 8К, адже навіть найпотужніші ПК не завжди здатні “витягнути” такі показники.
Ціна Project Scarlet наразі невідома.
До слова, Факти ICTV зібрали найцікавіші анонси з прес-конференції Microsoft на E3 2019.
Відео: Xbox