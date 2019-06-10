Під час прес-конференції Microsoft на E3 2019 стали відомі подробиці ігрової платформи наступного покоління Project Scarlet і дата її виходу.

На E3 2019 відбувся анонс Project Scarlet – ігрової платформи наступного покоління від компанії Microsoft. Вона з’явиться у продажу наприкінці 2020 року.

За словами компанії, нова ігрова платформа буде щонайменше вчетверо потужнішою за Xbox One X і вчетверо швидше завантажуватиме відеоігри.

Пообіцяли розробники і те, що Project Scarlet зможе підтримувати роздільну здатність 8К і запускати відеоігри у 120 кадрах на секунду.

Також Microsoft заявила, що різниця між восьмим і дев’ятим поколінням ігрових платформ буде найбільшою в історії Xbox.

Читайте: E3 2019: розклад прес-конференцій і прогнози анонсів

Під час презентації був і невеликий тизер, з якого можна зробити висновок про те, що усі відеоігри з попередніх консолей Xbox будуть доступні на Project Scarlet.

Дуже важко повірити в те, що відеоігри на новій платформі працюватимуть у 8К, адже навіть найпотужніші ПК не завжди здатні “витягнути” такі показники.

Ціна Project Scarlet наразі невідома.

До слова, Факти ICTV зібрали найцікавіші анонси з прес-конференції Microsoft на E3 2019.

Відео: Xbox