Під час прес-конференції на E3 2019 компанія Bethesda назвала дату виходу відеогри Doom Eternal.

На E3 2019 під час прес-конференції компанія Bethesda анонсувала дату виходу Doom Eternal. У магазинах відеогра з’явиться 22 листопада 2019 року.

Doom Eternal залишиться таким самим динамічним представником жанру Shooter, яким була попередня частина.

Буде у новій відеоігри і кілька нововведень. Одне з них – наявність у головного героя крюка, який дозволяє швидко скоротити відстань між демонами і гравцем.

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Також у мережевій грі з’явиться новий режим під назвою Battlemode, де двоє гравців-демонів змагатимуться проти гравця-людини.

Зіграти в Doom Eternal можна буде на ПК, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

До слова, з’явився новий трейлер відеогри Final Fantasy VII Remake, в якому оголосили її дату виходу.

Відео: PlayStation