Гороскоп на тиждень з 10 до 16 червня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 10 до 16 червня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ви здатні ухвалювати ясні рішення і послідовно їх реалізовувати. Демонструєте поєднання розуму та агресії. Кмітливість і велика духовна енергія дозволяє впливати на навколишніх. Якщо ви стаєте на один бік, то часто опиняєтеся втягнутими в суперечки. Гарний тиждень для журналістів та дослідників, які повинні попрацювати для отримання інформації. Перешкодити в реалізації ваших планів може прагнення демонструвати перевагу своїх знань. Варто відмовитися від різкого і прямого способу висловлення своїх думок.

Гороскоп для Тельців

Стриманість проявів і глибина почуттів змінюються легкістю контактів і грою уяви. Глибший інтерес до людини може виникнути під час розмови. В цей час встановлюються хороші стосунки із близькими родичами, можна отримати від них моральну або матеріальну підтримку. Хоча ймовірно, що вони самі прийдуть за цим. У цей перод можете отримати невеликий прибуток.

Гороскоп для Близнюків

Особиста чарівність і фізична привабливість перебуває в центрі уваги. Навколишні бачать вас привабливішими, ніж ви відчуваєте самі себе. Без особливих зусиль у цей період ви будете оточені красою. У сфері вашої уваги з’являються багато нових красивих речей, предметів розкоші. У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашого життя. До негативних аспектів цього періоду належать надмірна поблажливість до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями.

Гороскоп для Раків

Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження у найпозитивнішому розумінні. Підвищується творча та інтелектуальна активність, бажання писати, читати, спілкуватися. Можливі зустрічі або недалекі поїздки. Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучення нових ідей і будь-якого виду творчості. Зростає ризик перевтоми від думок, інформації або спілкування. Через це виникають складнощі в навчанні або роботі.

Гороскоп для Левів

У цей час відбувається інтелектуальний сплеск. Ви стаєте більш кмітливими, прагнете до знань та інформації, виявляєте приховані інтелектуальні здібності. Тому це сприятливий час для навчання, самоосвіти, складання іспитів, захисту дипломних робіт і дисертацій. У цей час добре починати інтелектуальну роботу. Це період поїздок, відряджень, а також діяльності, пов’язаної із посередництвом.

Гороскоп для Дів

Потік інформації та спілкування, спрямований у ваш бік, містить корисні відомості, за допомогою яких зможете краще висловити свою індивідуальність. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте на зборах або у зв’язку із суспільними подіями та діловими переговорами, допоможуть вам отримати значну користь із ситуації, що склалася. Сприятливий час для письменницької чи журналістської праці.

Гороскоп для Терезів

У вас гарний настрій, прагнете контактів, але зв’язки, встановлені в цей період, ненадійні. В цей час загострюється сприйнятливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. Поліпшуються стосунки з рідними, близькими і друзями. Наполегливість і рішучість слабшають, ухвалені рішення легко змінюються. Ви схильні до примирення і розважливості. Проявляється готовність до партнерства та мирних переговорів. Діти-Терези неуважні та потребують спокійного керівництва.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви проявляєте пристрасть у всьому, що плануєте. Для всіх справ і занять характерна грунтовність. Ви стаєте активнішими, ніж в інші періоди, проявляється агресивність, критичність, нетерпимість, підвищена чутливість до образ. В цей час вас охоплюють сильні одномоментні переживання, з’являються напруженість і готовність до сварки, але зусилля волі допоможе швидко вирішити критичні ситуації. Не піддавайтеся ревнощам і самі не давайте приводу. У цей час підвищується інтерес до всього таємничого, містичного і забороненого.

Гороскоп для Стрільців

Посилюється оптимізм, загострюється чутливість до успіху, що дає схильність перебільшувати свої можливості і сили. Ви легко можете заразити ентузіазмом, але він недовговічний. В цей час поліпшується самопочуття, що добре позначається на фізичній формі. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переживаються обмеження, особливо що стосуються взаємин. Якщо ж ви не в змозі ефективно працювати в ситуації, що склалася, або з конкретними людьми, задовольняйтеся неспішною самостійною роботою.

Гороскоп для Козерогів

Ви будете не згодні з тими ідеями та думками, які вас оточують. Крім того, суспільство не схильне схвалити створений вами імідж або піддатися вашому впливу. Тому не варто даремно витрачати сили, намагаючись змусити інших людей змінити свою думку, не варто відкидати їх позицію як негідну уваги – до ваших слів все одно ніхто не прислухається.

Гороскоп для Водоліїв

Якщо вам коли-небудь вдавалося вразити навколишніх своїми особистими якостями, прийшов час продемонструвати їх знову. Відповідний період. Варто змоделювати ситуацію, яка допоможе вам продемонструвати талант лідера. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками. Ситуації та взаємини дадуть вам привід пишатися собою. Ви будете бажаним гостем і привітним господарем.

Гороскоп для Риб

У вас можуть виникнути принципові розбіжності з навколишніми. Тому слід зрозуміло і тактовно пояснити свою позицію, даючи збагнути, що маєте право на власну думку. Імовірність виникнення розбіжностей може викликати напруженість у взаєминах. В атмосфері взаємної поваги ситуація швидко вирішиться без шкоди для вашої особистості та самолюбства. Уникайте перебільшення своєї значущості в компаніях.