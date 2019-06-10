В Україні Дня медичного працівника відзначають у третю неділю червня, у 2019 році свято припадає на 16 червня.

День медичного працівника в 2019 році відзначатимуть 16 червня. Дата свята змінюється з року в рік, оскільки відзначають його у третю неділю червня.

Це закріплено указом президента України № 281/94 від 3 червня 1994 року.

Крім Дня медика в Україні встановлені також професійні свята інших працівників медицини: День акушера, День медичної сестри, День травматолога, День психолога, День хірурга тощо. Але тільки День медика об’єднує всі ці свята.

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До речі, медицина в Україні у рамках реформ трансформується. Зміни торкнулися системи реабілітації, з’являться нові посади – лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта та ерготерапевта.