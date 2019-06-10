10 кращих пляжів Одеси пройшли перевірку і відповідають санітарним нормам. Серед них можна знайти громадські та приватні, дорогі й дешеві. На яких пляжах варто відпочити – читайте в матеріалі.

В Одесі перевірка води на пляжах показала, що вона відповідає санітарним нормам. Сезон відпусток для когось вже розпочався, а у когось ще попереду. Які пляжі пройшли перевірку та де краще відпочити – читайте в матеріалі.

1. Аркадія

Цей пляж є одним з найвідоміших і водночас найтісніших курортних зон Одеси. Тут багато розваг для дорослих і дітей. В Аркадії, на відміну від інших одеських пляжів, природний пологий спуск до моря. Сам пляж переважно піщаний. Увечері Аркадія перетворюється на центр нічного життя Одеси, оскільки тут розташовані наймодніші нічні клуби міста. Також на території відкрили аквапарк.

Ціни на шезлонги від 50 грн, а для тих, хто хоче відпочивати у бунгало або на дивані – від 500 грн.

Як дістатися: трамваєм №5, тролейбусом №5, 13, маршрутками №115 та №198. Зупинка: Аркадія (біля театру Музкомедії).

2. Відрада

На пляжі в основному відпочиває молодь, і це не просто так, адже Відрада цілком відповідає своїй назві. Тут є безліч пам’яток, серед яких величезний камінь з написом Villa Otrada, біля якого постійно проходять фотосесії і, звичайно ж, єдина в Одесі канатна дорога.

На пляжі надаються платні послуги: шезлонги, парасольки, душові кабінки з прісною водою, WC. На території пляжу знаходиться рятувальна служба, медпункт та відділ міліції.

Як дістатися: прямо на пляж ніякий транспорт не йде. До канатної дороги можна доїхати трамваєм № 5.

3. Ланжерон

Це один з найперших пляжів Одеси. У цьому місці на початку 19 століття розташовувалася дача генерал-губернатора Новоросійського краю графа Ланжерона. Більшість одеситів говорять про Ланжерон як про найчистіший і найбільш облаштований пляж Одеси. Урни розташовані кожні 10 метрів, і вздовж пляжу розташовано все для комфортного відпочинку: від великої кількості роздягалень до медпункту.

На території пляжу знаходиться дельфінарій, в якому кожен день, крім понеділка, проводяться вистави.

За шезлонг під зонтом вам доведеться заплатити 120 грн. Є як безкоштовний туалет, так й біотуалети.

Як дістатися: трамвай № 28 і 5, тролейбус № 2, 3, маршрутки № 20, 203, 233. Зупинка: кінцева Парк ім. Шевченка.

4. Дельфін

Дельфін зручний для відвідувачів з дітьми – для малюків у морі спеціально обгородили територію буйками, а на березі встановили безкоштовні дитячі гойдалки. А також з безкоштовного ви знайдете комфортні роздягальні та душ.

На цьому пляжі можна купити комплект в який входять лежак, матрац і парасолька. Неподалік є розваги на воді.

Як дістатися: трамвай №5 по Французькому бульвару, автобус №198. Зупинка: Шампанський провулок.

5. Лузанівка (селище Котовського)

Особливістю даного комплексу є те, що він приватний. В результаті вся територія обладнана за останнім писком пляжного відпочинку. І якщо вам тут сподобається, то можна спокійно залишитися на кілька днів. Для цього тут знаходяться добре обладнані будиночки.

В останнє десятиліття Лузанівка стала альтернативою Аркадії, центром нічного життя Одеси.

Між основним входом на пляж і табором Молода гвардія є навіс з дерев’яними топчанами, де можуть абсолютно безкоштовно розміститися пенсіонери і жінки з маленькими дітьми.

Як дістатися: трамвай №1, 6, 7, 22, автобус 68, маршрутки №120, 145, 146, 190. Зупинка: Лузанівка.

6. Чайка (10 ст. Великого Фонтану)

Форми пляжу Чайка дуже схожі на птицю, саме тому його так назвали. Одесити люблять цей пляж, тому що до нього легко дістатися – ходять відразу два трамвайні маршрути і велика кількість маршруток. Тут розвинена інфраструктура, непогана паркова зона і, головне, пологий спуск до моря. Чимала частина пляжу виділена для інвалідів – зі спеціально обладнаними душовими і туалетами.

На пляжі є великий дитячий майданчик.

Як дістатися: трамвай № 18 і маршрутки № 127, 185, 191, 215, 223, 191. Зупинка: 10-а станція Великого Фонтану.

7. Курортний (13 ст. Великого Фонтану)

На цьому пляжі мами з дітьми бояться відпочивати, тому що на Курортному найчастіше проводять час завзяті любителі пляжного волейболу.

Уздовж узбережжя дружнім ланцюжком вишикувалася велика кількість кафе, недешевих ресторанів, міні-лотків і біотуалетів.

Як дістатися: трамвай № 18 і маршрутки № 127, 185, 191, 215, 223, 191. Зупинка: 13-а станція Великого Фонтану.

8. Золотий берег (16 ст. Великого Фонтану)

Зовсім недавно на Золотому березі була відкрита прекрасна “міні” набережна, протяжністю 200 метрів. З мінусів можна відзначити те, що на пляжі немає душових кабінок. Тим не менш, тут ви зустрінете дуже багато сучасних кафешок і ресторанів.

На пляжі можна орендувати шезлонг з матрацом чотиримісний лежак, шатер і двомісний намет.

Як дістатися: трамвай № 18 і маршрутки № 127, 185, 191, 215, 223, 191. Зупинка: 16-а станція Великого Фонтану.

9. Чкаловський

Назву пляж отримав від розташованого поблизу санаторію імені Чкалова. Особливої пляжної інфраструктури тут немає, але пляж абсолютно безкоштовний і ідеально підходить для бюджетного відпочинку. Чкаловський називають ще студентським пляжем – тут відпочиває в основному молодь.

Тапчанів немає – ні платних, ні безкоштовних. Їх потрібно брати напрокат.

Як дістатися: трамвай № 5. Зупинка: санаторій ім. Чкалова.

10. Чорноморка

Це один з найвіддаленіших від центру Одеси пляжів, саме через це він не користується великою популярністю. Це місце відрізняється від всіх інших пляжів Одеси тим, що пляж Чорноморка розташований на березі відкритого моря, а не в акваторії Одеської затоки.

Як дістатися: трамвай №31 і маршрутка № 220 відвезуть вас прямо в Чорноморку. Виходити на кінцевій зупинці.