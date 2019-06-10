У 2019 році Трійця припадає на 16 червня – це 50-й день після Великодня. Про традиції свята – у матеріалі Фактів ICTV.

День Святої Трійці ще називають П’ятидесятницею, а у народі – Зеленими святами.

Трійця не має сталої дати, бо залежить від Великодня і завжди святкується на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння. У 2019-му – це 16 червня.

Історія свята

У цей день на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа, зійшов Святий Дух, який і символізує триєдність Бога.

Він також послав апостолам дар розмовляти різними мовами.

Саме Трійця вважається Днем народження Церкви. А тиждень після неї називається Зеленими святами, бо у ці дні Бог створив землю і засіяв її зеленню.

Храми у цей день прикрашають гілками берези, бузку та клену – вони символізують оновлення душі.

Традиції на Трійцю

Свято відзначають три дні.

У Зелену суботу, перед Трійцею, домівки прикрашають зеленню – букетами з чебрецю, м’яти та полину, а також гілками берези, липи чи клена. Підлогу встеляють осокою.

У Зелену неділю вшановують пам’ять померлих, бо мерці нібито вдруге після Великодня виходять на світ із землі.

У цей день заведено брати з собою до церкви гілочки берези – такий букет треба потім поставити вдома як оберіг від злих духів і хвороб.

До речі, саме на Трійцю потрібно свататися, а на Покрову – святкувати весілля. Це гарантія довгого і щасливого сімейного життя.

У язичницькі часи молодь водила хороводи і співала пісні.

А дівчата ворожили, пускаючи вінки річкою. Якщо губився з очей – скоро отримає пропозицію руки і серця.

У Зелений понеділок святкують День Святого Духа, або Богодухів день.

Популярним був обряд “водіння Тополі”, в ролі якої була незаміжня дівчина – перша красуня на селі. Її наряджали вінками, стрічками та гілками. Зустріти “Тополю” вважалося до великої удачі.

Роса на Трійцю вважається дуже корисною для здоров’я і краси. Дівчатам радять нею вмиватися, щоб зберегти молодість.

Всі трави, зірвані в цей день, мають особливу цілющу силу.

Заборони на Трійцю

Категорично заборонена важка праця, прання, прибирання і шиття.

На Трійцю не можна купатися у річці – русалки можуть залоскотати до смерті.

У народі цей день вважався іменинами землі, тому головні заборони стосуються саме її та рослин. Не можна копати, орати, косити траву, колоти дрова, пиляти дерева і навіть садити рослини. Інакше чекайте біди.

Зелень, якою за традицією прикрашають будинки на Трійцю, не можна викидати – тільки спалювати.

Не варто виходити з дому без хрестика на шиї, тому що, згідно з повір’ями, в цей час прокидається нечиста сила, здатна нашкодити людині.

На Трійцю заборонені весілля, вінчання та хрещення.

До речі, на Трійцю на українців чекає додатковий вихідний у червні. Таким чином, відпочиватимуть три дні поспіль: 15, 16 і 17 червня.

Фото: iStock, Olena Zhogol | Dreamstime.com