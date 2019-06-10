На Трійцю 2019 в Україні буде три вихідних поспіль.

Трійцю завжди святкують через 50 днів після Великодня.

У 2019 році Світле Хрістове Воскресіння відзначали 28 квітня, тому Трійця припадає на 16 червня, неділю.

Цей день в Україні завжди був офіційним вихідним. При цьому, якщо свято припадає на неділю – вихідний автоматично переноситься на наступний за ним понеділок.

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Таким чином, на Трійцю українців чекає три вихідних поспіль – 15, 16 і 17 червня (з суботи до понеділка).

Усі церковні свята на 2019 рік Факти ICTV зібрали в одному календарі.