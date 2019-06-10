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Вихідні в червні: скільки днів відпочиватимуть українці

У червні українці будуть відпочивати два додаткових дні.

Вихідні в червні: скільки днів відпочиватимуть українці

Згідно з постановою Кабміну, українці будуть відпочивати два додаткових дні – 17 та 28 червня.

17 червня вихідних день, бо у неділю відзначається державне свято Трійця.

Читайте: Літні канікули 2019: скільки будуть відпочивати школярі

На 28 червня припадає державне свято  День Конституції.

Загальна кількість вихідних в цьому місяці  дванадцять: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 і 30 червня.

Раніше Факти  ICTV писали, як накопичити на відпустку.

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