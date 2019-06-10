Сьогодні жителі Землі зможуть неозброєним оком побачити Юпітер.

У ніч з понеділка на вівторок, 11 червня, люди зможуть спостерігати за Юпітером. Планета стане навпроти Сонця. Земля буде знаходиться між газовим гігантом і Сонцем, що дозволить споглядати Юпітер з нашої планети.

– Найбільша планета Сонячної системи – блискучий дорогоцінний камінь для неозброєного ока, але виглядає фантастично через бінокль або невеликий телескоп, який дозволить вам побачити чотири найбільші супутника і, можливо, навіть побачити натяк на смугасті хмари, які оточують планету, – кажуть у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

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До речі, раніше NASA показало фотографію синіх хмар на Юпітері, які схожі на картини.

Джерело: Cnet